中央流行疫情指揮中心5日晚間召開記者會說明，澳洲確診1名最近曾來臺旅遊的新冠肺炎病例，依據外媒報導描述個案資訊，經比對年齡(58歲)及轉機資訊到澳洲阿得雷德，已鎖定特定旅客，在臺期間曾於音樂廳排練，2月27日晚間因出現咳嗽、流鼻水癥狀曾至診所就醫，後於2月28日及3月1日參與演出，3月2日離臺。

指揮中心表示，經調查，該旅客入境前雖曾有咳嗽等癥狀，但無疫區旅遊史，於2月23日入境時亦無癥狀，經研判為境外感染。

目前已針對個案在臺行程匡列接觸者，指揮中心指出，密切接觸者將進行居家隔離14天，其他接觸者進行自主健康管理14天。自主健康管理期間如有發燒、咳嗽等不適癥狀，應戴上口罩立即就醫；若癥狀持續，就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報隔離採檢。至於參與音樂會觀眾因距離較遠，評估風險極低，請民眾無須過度擔心。

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