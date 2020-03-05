內政部長徐國勇上午在立法院財政委員會備詢時表示，目前為避免警察被傳染，已不用酒測棒，全國性酒測也已暫時取消，但是當然地區性有時需要時還是有實施酒測。但對此，藍委洪孟楷痛批，「是要把防疫期變成大酒駕時代？」。

但為了避免誤會，下午徐國勇談到酒測議題時強調，地方酒測沒有停止，仍然零容忍。對此，洪孟楷5日晚間在臉書發文，他認為「酒駕零容忍」是全民共識，絕對不會因為防疫而有空窗期，但今天內政部所發布的「暫停全國性酒測」，「根本是誤導喝酒民眾可以心存僥倖，難道酒駕零容忍要變成大酒駕時代？拜託，別搶當防疫豬隊友！酒測取消而酒駕被縱容，這樣根本莫名其妙！」。

而此命令一出，馬上被基層員警打臉，基層警多認為「聽聽就好」，甚至酸警政署「署令出不了忠孝東路」。內政部是天下第一大部，決策絕不能兒戲，這樣作為，只會讓威信掃地。

洪孟楷強調，再者，大張旗鼓的宣示「取消酒測」，說的好聽是為了員警安全，但其實根本陷警察於不義，難道遇到喝酒開車的民眾，警察同仁可以視而不見？還是會該抓的還是要抓，所以內政部真的不用劃錯重點、本末倒置，保護員警防疫期間的安全，不是暫停國全國酒測，而是要提供足夠的防護器具以及做好防疫措施，這才是真保護。

(中時電子報)