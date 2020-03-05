超級星期二的結果陸續出爐，拜登被美國民主黨提名參選總統的機會大增，安撫市場不安情緒，美股周三以大漲1173點作收。然而，隨著市場對於新冠肺炎疫情衝擊經濟疑慮仍未消退，美股周四(5日)開盤大跌701點、以26,389.18點開出。

截至台北時間晚間10點40分，道瓊指數下跌642.04點或2.37%、暫收26,448.82點；標普500指數下跌74.36點或2.38%、暫收3,055.76點；那斯達克指數下跌184.99點或2.05%、暫收8,833.1點。

(中時電子報)