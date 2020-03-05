激烈震盪投資人好恐懼！ 美股開盤重挫701點 22:312020/03/05 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎疫情憂慮未散，美股開盤大跌700點。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 超級星期二的結果陸續出爐，拜登被美國民主黨提名參選總統的機會大增，安撫市場不安情緒，美股周三以大漲1173點作收。然而，隨著市場對於新冠肺炎疫情衝擊經濟疑慮仍未消退，美股周四(5日)開盤大跌701點、以26,389.18點開出。 截至台北時間晚間10點40分，道瓊指數下跌642.04點或2.37%、暫收26,448.82點；標普500指數下跌74.36點或2.38%、暫收3,055.76點；那斯達克指數下跌184.99點或2.05%、暫收8,833.1點。 (中時電子報) #開盤 #美股周 #桑德斯 #激勵 #恐懼 也許您會感興趣 推薦閱讀 G7未呼籲降息 救市淪空談 美股早盤跌逾300點 22:332020/03/03 財經 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 00:032020/03/04 財經 桑德斯若敗遠勝降息刺激！ 美指期大漲逾550點 18:282020/03/04 財經 溫和派拜登逆轉勝 成美股救世主 00:142020/03/05 財經 砸大錢仍慘敗 彭博退出美大選改挺拜登 23:482020/03/04 國際 當中美都把台海安全化 04:092020/03/05 論壇廣場 超級星期二 拜登力壓桑德斯 01:012020/03/05 國際大事 拜登聲勢大增 42小時募得選舉經費破2億 11:512020/03/05 國際 從告急到大逆轉！拜登翻盤3關鍵曝光了 13:112020/03/05 國際 拜登後來居上 桑德斯盼整合華倫再戰 14:392020/03/05 國際 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？ 英特爾動作讓人跌破眼鏡 - 財經 激烈震盪投資人好恐懼！ 美股開盤重挫701點 - 財經 疫外攪局 義享天地A館 延後開幕 - 財經要聞 - 工商時報 疫情讓美股陷入極度震盪 - 財經 - 工商 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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