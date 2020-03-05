全球新冠肺炎疫情不斷升溫，國際航空運輸協會（IATA）更新預測，估計肺炎恐讓全球航空業2020年的營收流失630億至1,130億美元，取決於疫情受到控制或是進一步擴散，金額遠遠高於2月稍晚預估的293億美元。

IATA的最新預測數據僅包含客運業務，不包括貨運部分。IATA的預測基於兩種假設情境，其一是截至3月2日，確診病例逾100例的國家疫情緩和，航空業在業務急凍後經歷V型復甦，那麼2020年的營收估計減少630億美元。

在此情境下，儘管疫情受到控制，但大陸的乘客人數仍會萎縮23％、日本減少12％、新加坡下滑10％、韓國流失14％、義大利下降24％、德國和法國皆減少10％，而伊朗流失16％。

IATA的第二種假設情境是新冠肺炎疫情擴大，將造成航空業客運營收流失19％，金額相當於1,130億美元，衝擊程度與全球金融危機相仿。

IATA前次在2月20日公布的預測，係假設肺炎疫情主要集中在與大陸相關的市場，航空業營收流失金額將在293億美元。

但自此之後，新冠肺炎病毒已擴散至全球逾80個國家，嚴重打擊全球航空業。自疫情爆發以來，航空類股股價崩跌近25％。

IATA理事長德朱尼艾克（Alexandre de Juniac）表示，新冠肺炎的衝擊幾乎史無前例，短短兩個月全球航空業展望大幅惡化。目前仍不清楚疫情會如何發展，不論疫情得到控制或是進一步擴大，對航空公司的財務衝擊可能分別達到630億和1,130億美元。

此外，IATA公布，2020年1月全球航空客運需求年增2.4％，遠遠遜於2019年12月的年增4.6％，創下2010年4月以來最小增幅，當時冰島火山爆發，火山灰導致歐洲機場關閉和飛機停飛。

(工商 )