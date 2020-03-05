25歲日本女星佐野雛子（佐野ひなこ），憑著F罩杯的傲人上圍在寫真界走紅，在Instagram上擁有破百萬的粉絲追蹤，過去曾被爆出與大陸富二代王思聰展開戀情，不過緋聞似乎見光死，佐野只好重操舊業，10日將發行暌違2年的性感寫真《Hina》，一身爆乳網球裝扮掀起一陣討論。

佐野雛子曾被拍到與王思聰去夾娃娃店約會。（圖／翻攝自微博）

2018年佐野雛子被拍到與王思聰在上海逛街，2人還在夾娃娃店內玩得不亦樂乎，女方手提著一大袋戰利品，被酸是拜金女，後來又開設一支微博帳號「佐野日向子」，似乎是想藉此封乳，但戀情似乎見光死，加上男方父親王健林曾放話：「不准娶不三不四的。」也讓佐野雛子徹底失寵。

佐野雛子將於10日發行性感寫真《Hina》。（圖／翻攝自推特）

回歸工作後，佐野雛子也與團隊遠赴夏威夷拍攝寫真集，她的上身穿著一件白色運動型內衣，露出F級爆乳加上20吋招牌螞蟻腰，辣翻天的網球裝讓粉絲看得目不轉睛，更少不了比基尼上陣，大秀傲人身材。

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(中時電子報)