大陸中央指導組專家組成員張伯禮在接受專訪時表示，疫情剛爆發時的武漢形勢很複雜，醫院收治各種病患狀況比較混亂，被隔離的病人情緒恐慌，在未確診時也無法得到救治。當時根據經驗，讓發熱的、留院觀察的、密切接觸的、疑似的等「四類人」全部給中藥，因為不論是感冒或是流感，中藥都有一定效用，先穩住情緒，等燒退了，他們就有信心了。

同時也是大陸中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮近日接受《人民日報》專訪，首次揭露了1月底疫情剛開始爆發時武漢的一些混亂狀況。他說，1月27日剛到武漢的時候，形勢非常嚴峻、複雜，患者和非患者混在一起，發熱的、留觀的、密接的、疑似的，這「四類人」很多都沒有被隔離，非常混亂。大醫院被擠爆，排隊幾小時看不上病，確診病例也住不了院，一床難求……

張伯禮說，當時我們就向中央指導組提出，「分層分類管理、集中隔離、分別處理。」同時，對於確診患者也要分類管理，輕症、重症分開治療，可以佔用學校、酒店，這樣可以有效地利用有限的衛生資源。

但是，張伯禮指出，當時很多患者因為沒有確診，就沒有得到有效的救治，只是被簡單隔離了，情緒恐慌、救治無助。當時就根據以往經驗提出建議，對「四類人」全部給中藥，因為無論是對於普通感冒、流感，還是新冠肺炎，中藥都是有一定療效的。先吃上藥穩住情緒，一二天退熱了，就有信心了。

張伯禮說，「此後隨著確診患者越來越多，一床難求，解決不了應收盡收的問題，專家建議建立方艙醫院收治輕症患者。我和劉清泉教授寫了請戰書，提出中醫藥進方艙，中醫承辦方艙醫院。中央指導組同意後，我們就組建了第一支中醫醫療隊，由天津、江蘇、河南、湖南、陝西的209位中醫專家，籌建了江夏方艙醫院，裡面主要採用中醫藥綜合治療。取得經驗後，現在所有的方艙醫院幾乎都在使用中藥了。」

他表示，目前工作重點放在了對重症患者的救治上，中央指導組下達指示，組建中西醫聯合會診組，對武漢市的重症病人進行一對一會診，建立一對一包括中醫藥的診治方案。經過幾輪會診，目前看還是有效果的，武漢患者死亡人數在逐步下降，從百位降到幾十了。

張伯禮說，「現在我們又在考慮恢復期的病人，一些出院病人特別是重症患者康復問題。有的出院了，但還有症狀，咳嗽、喘憋、心悸、乏力等；有些肺部感染滲出吸收不完全，有的免疫功能紊亂等。我們就在湖北省中西醫結合醫院、武漢市中醫院建立了新冠患者康復門診，專門管理治療這部分病人。」

(中時電子報)