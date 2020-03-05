三立當家主播李文儀的祖父是陸軍前副總司令李運成上將，他生前居住的台北通化街官邸，被國產署收回後，結果以17億多標出，價值驚人。

監察院表示，李運成眷舍坐落台北市大安區通化段，約367坪，使用分區為住宅區，2014年公告土地現值總價4億4311萬元，預估市值8億8622萬元，2015年經國有財產署以17億1008萬元整標脫。

外型氣質知性的李文儀出身於軍人世家，父親李啟聖是上校退休，祖父李運成更曾擔任過中華民國陸軍上將副總司令，因此家中採軍事化教育，爸爸如帶兵般教育著她與妹妹，沒有討價還價的餘地，也沒有女生特權，該打就打！

現年41歲的李文儀，感情世界令人好奇，她過去曾說父親規定她沒有要嫁，就別把男友帶回家。而她的擇友條件也不如外界想像中的嚴苛，她認為能相處最重要，對方要能接受她的個性、工作與家庭，「一旦走入家庭，一定會經營好，理想伴侶是朋友，我可以把最真實的一面給他看。我168公分，比我高、有正當工作就好。條件再好，不能相處也是假的，年薪上億但不能包容我，我也會跑掉。」

(中時電子報)