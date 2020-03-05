對抗新冠肺炎（COVID-19），有最新大方向，台大公衛學院副院長陳秀熙建議採取「芬蘭式社交」，也就是人與人之間至少距離1公尺，這個看似有點冷漠的距離，現在可能是避免走上武漢式封城的可行方法。

健康的人到底要不要戴口罩陷入分歧，台大公衛學院2日提出折衷作法，建議各企業能讓員工分時段上班，讓通勤人潮分流。如果做不到，則以1公尺為衡量標準，捷運、公車、長程巴士上彼此距離超過1公尺就不需要戴，反之則戴上口罩比較安全。

1公尺有多長？簡單來說就是2個肩膀的距離，這對亞洲文化來說顯得生疏，卻是北歐芬蘭人的日常，他們就連排隊也彼此相距1公尺以上，甚至逼近2公尺，以不打擾他人為最高指導原則。疫情延燒之際這個距離能救命，公衛專家認同，1公尺正好是避免密切接觸的安全距離。

（網路上流傳的經典圖片：芬蘭式排隊，彼此距離至少1公尺。圖片來源：取自reddit網站）

◎芬蘭式社交，保持距離是禮貌

2019年《世界快樂報告（ 2019 World Happiness Report ）》排行，芬蘭蟬聯全球最快樂國家，緊接是丹麥、挪威和冰島。

芬蘭GDP在北歐國家中雖然算不上第1，但綜合社會安全網、個人自由，以及工作與生活平衡度，芬蘭人快樂程度最高。其中「個人自由」格外耐人尋味，因為芬蘭也被認為是社交恐懼症患者的天堂，在芬蘭，不互動、不寒暄、不熱情，都不會被認為沒有人情味，反而是禮貌的表現。

（芬蘭人以不侵犯彼此空間為最高原則。圖片來源：Pixabay）

芬蘭人認為如果沒有重要事情要討論，就不需要特別對話，芬蘭還有句俗諺：「沉默是金，交談是銀」。

因此即使是好友，也不見得要時時打開話匣子。公車上的雙人座如果已有一人在位置上，他們多半不會再入座；公車候車亭下如果已經站了人，他們寧願在候車亭外吹冷風。

◎重視個人空間，芬蘭人的社交恐懼症

這種迴避互動的文化，被芬蘭插畫家柯爾霍寧（Karoliina Korhonen）畫成一系列有趣圖文，集結成《芬蘭人的惡夢：你今天社交恐懼症發作了嗎？》一書，大受歡迎。

在她筆下，芬蘭人內向、害羞、不喜歡社交、需要私人空間，所謂的「芬蘭人惡夢」包括：電梯裡只有自己和1個陌生人、被要求當眾發言、對話時對方突然靠得很近等等。芬蘭人不善長群體生活也抗拒社交，背後原因可能和地理環境和語言文化有關。

（芬蘭人盡量減少交談與互動。圖片來源：Pixabay）

芬蘭地廣人稀，城市間距離遙遠，讓芬蘭人一向習慣獨處。語言方面，芬蘭有兩種官方語言：芬蘭語與瑞典語，另外大多數人從6、7歲開始學習英語。在相對複雜的語言環境下，芬蘭人經常需要使用第二、甚至第三語言來溝通，因為無法時時以母語盡情表達，芬蘭人寧願不說話，也不希望辭不達意。

當然，以上都只是部分學者的推測，芬蘭人的沉默可能沒那麼複雜，只是基於一份尊重而已。赫爾辛基大學（University of Helsinki）歐洲史教授科爾布（Laura Kolbe）認為，芬蘭人絲毫不覺得安靜或不說話是負面行為。他們重視個人空間，專注做自己該做的事。

（芬蘭人在三溫暖的小小空間中，反而能彼此侃侃而談。圖片來源：Pixabay）

◎芬蘭人的例外：三溫暖

雖然芬蘭人謹守1公尺分界，但在一個場合中會暫時拉近距離：三溫暖。事實上，芬蘭是三溫暖的發源地，三溫暖的原文Sauna就是芬蘭語。

芬蘭人愛泡三溫暖，在三溫暖裡可以坦誠相見，也能聽見他們互相高聲談笑，和平時公共場合中安靜、自制的形象截然不同。可見芬蘭人對親密感沒有障礙，只是不喜歡突然侵入彼此的空間。當亞洲式的聚餐、寒暄在武漢肺炎中加劇疫情，不妨考慮芬蘭式社交，改變人與人互動方式。

參考資料：New York Times、The World Economic Forum、BBC

(中時電子報)