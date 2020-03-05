民主黨總統初選進入雙強對決態勢！前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）在「超級星期二」遭遇極大挫敗後宣布退選，轉而支持此次14州初選最大贏家前副總統拜登（Joe Biden）。而桑德斯（Bernie Sanders）也積極拉攏正在考慮退選的華倫（Elizabeth Warren），試圖與拜登一較高下。

超級星期二初選結果出爐，拜登取得10州勝利，其中包括黨代表票眾多的德州，加上先前的南卡羅萊納州，合計11州領先。桑德斯這次則拿下加州大票倉等四州，加上二月在新罕布夏州、內華達州獲勝，他共在六州取得領先。而華倫此次未能守住家鄉麻塞諸塞州、落居第三。

儘管彭博砸下數十億美元的廣告經費，但此次初選成績差強人意，他經過評估後決定退選。彭博表示，他將盡全力支持拜登，因為他是「最有可能擊敗川普的人選」。

至於華倫方面，根據幕僚透露，她正與團隊商討「未來的路該如何走」。外界認為華倫退選機率極大，若她真的退選的話，那受益最大的將是同屬自由激進派的桑德斯。

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