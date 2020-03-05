富士康母公司鴻海精密工業股份有限公司3日舉行今年第一季展望投資者線上說明會，鴻海精密董事長劉揚偉表示，目前大陸工廠復工比例已超過季節性需求50％，依照目前進度，3月底前應可恢復季節性正常產能，鴻海精密仍然是按照疫情之前的計畫進行全球布局，並未因疫情加速撤離大陸。

據《澎湃新聞》報導，劉揚偉在會上對外界所關心的鴻海精密如何復工復產，台灣地區工作人員如何返回大陸廠區工作，疫情是否會對今年第一季業績造成影響等問題一一作出回應。

劉揚偉說，如果鴻海有員工確診，第一是報送到大陸政府機關，第二是隔離該員工的所有密切接觸者，第三是對他所在的產線進行消毒，而不是整個產線或整個廠房都要隔離。

展望全年，劉揚偉坦言，目前變數仍多，無法預測全年實際影響，預估部分訂單將會遞延，因為AI、半導體、5G科技仍是市場長期重要推手，另外，鴻海精密對今年全年整體營收目標將微幅下修，對毛利展望2025年達到10％仍有信心。

(旺報 )