新北市議員張志豪4日特地邀集金門縣政府、新北市文化局、新北市文資審議委員、里長和中和庄文史協會理事長共同會勘。（張志豪提供）

新北市中和區太武山莊被指定為市定古蹟後，因為產權屬於金門縣政府，導致古蹟維護上新北市文化局受到相當多侷限。為解決維護管理權責，新北市議員張志豪4日特地邀集金門縣政府、新北市文化局、新北市文資審議委員、里長和中和庄文史協會理事長共同會勘，由文化局依文資法規定，要求金門縣本於權責加強古蹟維管清理，若維管不力將由文化局開罰，並強制介入整理，而相關費用將向金門縣政府索討。

張志豪表示，太武山莊是1950年代823砲戰時，金門縣民眾遷移來台所形成的聚落，具有眷村文化保存的歷史價值，五年前新北市政府也將此次列為市定古蹟。太武山莊因產權屬於金門縣政府，因此相關古蹟修復、維管應由縣政府提出計畫，但，金門縣政府的消極態度，導致太武山莊房舍毀損情況越來越嚴重，環境也變得髒亂成為防疫和治安死角。上任議員後，便積極要求文化局針對太武山莊古蹟維管提出短、中、長期計畫，期待加速打造眷村文化保留園區。

為了解決產權所造成的維管責任不明問題，特地請金門縣政府和文化局實地會勘。張志豪指出，台北市有四四南村成功的眷村文化保留改造經驗，太武山莊也具有條件打造眷村文化園區，並與海山神社、瑞穗配水池等古蹟串聯成中和古蹟廊帶，推動文化觀光產業。

張志豪要求，金門縣政府應提出古蹟修復維管的短中長期計畫，現階段應先將山莊外部圍上圍籬，並明顯標示「市定古蹟」字樣，才不會被民眾誤認為是廢墟，並於一個月內再度召開協調會，針對產權、維管計畫、預算編列進行討論。文化局主任秘書翁玉琴也承諾，將要求金門縣府需積極處理相關文資保存和環境整理，並提醒文資法相關罰則，若金門縣府仍消極面對，文化局將強制介入，所衍生的經費預算也會向金門縣索討。

張志豪說，中和有得天獨厚的文化觀光條件，市府應該更要積極的推動古蹟維護，才能催動觀光動能。而對於打造中和觀光廊帶，他會在議會繼續監督，加速期程。

(中時 )