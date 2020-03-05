（圖為百貨美食街一景。圖／本報系資料照）

對於紓困預算是否包含台商？經濟部長沈榮津5日在立法院受訪表示，只要在國內依法登記和有稅籍的企業，以及依法不必登記的小型商家都可適用，不過，經濟部表示，適用產業不可能採正面表列，否則恐掛一漏萬，業績較先前同期下滑15％才可以獲得補貼。

對工商團體呼籲振興券調升至1～2千元，沈榮津認為要量力而為，先做了再說，希望不要被認為浮濫發放。他強調，振興抵用券設計是要透過國民旅遊住宿平台訂房住宿，才會發振興抵用券，這樣才能真正帶動刺激消費。另立委張宏陸質詢提到，振興抵用券使用範圍沒納入百貨業，美食街商家認為不公平，能否考慮納入？沈榮津指出百貨美食街攤商也是餐飲業，將朝納入方向。

中企處發言人蘇文玲表示，疫情影響仍在發展，難以正面表列受影響產業。她說，這次影響範圍比SARS期間更嚴峻，當時只有觀光醫療及傳統產業有受影響，但相較現在是各行各業都受波及。

至於是否改採負面表列？蘇文玲說，扣除交通部管轄的觀光、運輸、航空等各許行業，文化部對其所屬文化產業，農委會農業等之外，其餘業別管理全屬經濟部管轄，範圍實在太廣，且非所有業者業績都下滑，因此訂出業績必須與之前同期下滑15％才可以獲得補貼，才能幫助真正需要的產業。

(工商 )