吳鳳科大攜手在地農會融合在地食材，研發出一套增強免疫力的菜單。（張亦惠攝）

吳鳳科大攜手在地農會融合在地食材，研發出一套增強免疫力的菜單。（張亦惠攝）

新冠肺炎疫情日趨嚴峻，吳鳳科技大學邀請一樣位於嘉義縣的中埔及梅山鄉農會與吳鳳科技大學餐旅管理系合作，共同開發出一系列能提升免疫力的餐點，未來也會在農會家政班教學，將健康餐點推廣致大家家中。

梅山鄉農會總幹事黃世裕及中埔鄉農會總幹事李碧雲也都出席發表會，未來將會在農會的家政班，教授這套菜單，餐點則是由有40年廚藝經驗的餐飲管理系教授葉國献及20年烘焙經歷的教授賴毓宏與農會多次討論而成，將在地食材融入食譜中，選用了包括梅山鄉農會的話梅、柳橙、番茄及中埔鄉農會的菇類、木耳、火龍果等。

吳鳳科大餐旅管理系張宏德主任指出，這次的食譜簡單易做且能提升自我保護力，多以在地食材為主軸，包括5菜1茶1湯2甜點，其中以金銀花為首的養生茶，簡單易煮加上金銀花所含綠原酸的生物活性，能促進人體新陳代謝，對於調節人體功能、提高免疫力極有幫助。

校長蔡宏榮表示，希望能透過此次所開發的餐點，刺激民眾在家自己動手做，不僅協助農民刺激民眾消費，最重要的是也希望大家從飲食上共同提高免疫力，全民對抗新冠肺炎。

(中時 )