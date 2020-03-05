一名澳洲員警披露澳洲墨爾本非法妓院相當猖獗，賣淫者受到的性奴役與剝削的程度相當驚人，她們被囚禁在骯髒的性交易場所只能不斷的接客還債，更表示，也有不少外國遊客與學生下海賺錢。

今日頭條報導，一名調查販賣人口的官員表示，非法的地下妓院的性剝削的程度相當令人震驚。這些非法的妓院通常會把這些性工作者監禁起來，即使偶爾被允許外出，也會有人監管控制。警方表示，這些性工作者大多是欠了債來自大陸、韓國、越南、泰國的女性，她們甚至被告知「需要接幾個客人」才能還債，她們的護照也都被經營者收走。

他指出澳大利亞維州約有90家的合法妓院，但有超過數百家的非法妓院都以「按摩場所」或「出租公寓」和「民宅」內經營，而且生意相當火熱，因為比起合法妓院，這些骯髒非法的地下妓女戶更加便宜和隱密。員警也常在非法妓院逮捕到外國學生和遊客，他們都是到那裡打工賺錢的。警方表示，他們正努力的調查與取締，近日還查封了三家由同一個人經營的非法妓院。

(中時電子報)