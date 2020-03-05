大陸中國工程院院士張伯禮表示，新冠病毒未來是否發展為慢性病還很難說，畢竟對它的了解還很有限。如果相較於SARS，新冠病毒更「狡猾」、更「多變」、也更讓人「猜不透」，在病患治療與康復時期出現的狀況都很複雜。

任職天津中醫藥大學校長張伯禮從新冠肺炎疫情一開始就積極參與了疫情防控與病患救治工作，他在接受《人民日報》專訪時指出，新冠病毒到底會不會常態化，目前還不好說，需要繼續加強流調和基礎研究，畢竟目前我們對它的瞭解有限。

他表示，冠狀病毒對於人類社會的影響絕不會就此終止。自上世紀60年代發現它以來，大多數時間都比較溫和，但近20年它幾次變異都形成了大規模疫情，損失巨大。所以，我主張要持續研究冠狀病毒感染的機制，研發廣譜抗冠狀病毒的藥，以不變應萬變。現在我們也正在抓緊時間做這件事。

而與SARS相比，新冠肺炎的治療難度何在？張伯禮說，跟SARS相比，新冠病毒更「狡猾」、更「多變」、也更讓人「猜不透」。

他解釋說，新冠病毒發病初期，病情看上去並不是很重，但是到了一定階段，就會急轉直下。它的傳播性比SARS更強，發病人數、死亡人數也比SARS多得多。而且，患者治癒後會出現「反覆」，有一定比例的患者出院以後又「復陽」(檢測回復陽性)了。重症患者康復問題也較SARS複雜。

張伯禮認為，我們還是要有信心，畢竟出院後「復陽」的患者是少數。而且，「復陽」患者的治療也相對容易，基本治療幾天後就會「轉陰」，康復也將是今後研究的重點問題。

(中時電子報)