加祿國小枋山分校因鯨魚意象的純白色新校舍，獲封「鯨魚小學」稱號，不少人預測它將是下個爆紅打卡景點，但就校方而言，他們更在意落實「境教」，為偏鄉學童開拓更廣的視野。（謝佳潾攝）

加祿國小枋山分校耗時3年半就地重建，成果5日揭曉令人驚豔，鯨魚意象的純白色校舍，除點出學校背山面海的絕佳視野，也獲封「鯨魚小學」稱號，不少人預測它將是下個爆紅打卡景點，但就校方而言，他們更在意落實「境教」，為偏鄉學童開拓更廣的視野。

枋山分校主任趙元楷指出，枋山分校是因獲教育部「老舊校舍拆除重建專案計畫」的3000多萬經費補助，而進行就地重建，當時他們拿到2款設計圖，一為四四方方的傳統校舍，另一則為鯨魚意象的設計，大家討論後決定採用後者，除因漂亮外，更盼能藉此帶給小朋友不一樣的感受。

趙元楷說，教育有言教、身教、境教3重點，當中強調環境教育的境教，是偏鄉教育中相當重要的一環，偏鄉的小學生很少有走出去的機會，學校幾乎就是他們與世界接觸的重要管道，因此盼藉多元的教育環境，如「鯨魚小學」的建置，來拓展孩童的視野。

他介紹道，純白色的「鯨魚小學」是所結合機能與美感的海洋小學，它採ㄇ字型工法，以建築量體抵擋落山風，而在結構與材質的使用上，都以適合南台灣炎熱的天氣及節能環保為考量，兼顧安全性與實用性。

枋山分校目前有27名學生，老師5名、主任1名，雖說是小學校，但知名度已隨「鯨魚小學」愈來愈大，校舍尚未啟用前，已經在地方掀起討論，不少人預測它將成為下個爆紅的打卡景點。

(中時 )