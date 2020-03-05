新冠肺炎蔓延，成今年金融市場最大「黑天鵝」，各國央行降息救市，股市、實體經濟皆面臨挑戰；檢視各風險性資產表現，滙豐中華投信基金經理人曾淼玲表示，亞洲債權無論天期、收益率都相對穩定，針對市場的競爭優勢，滙豐中華投信推出首檔3至4年目標到期亞債基金，是投資人2020年布局不可或缺的核心配置之一。

滙豐中華投信董事長李選進表示，亞洲是一個自給自足的經濟體，隨亞洲變得更加穩健獨立，也較不易受到整體新興市場及全球市場情緒波動的影響，在匯率和通膨相對穩定的情況下，亞洲市場的增長前景將會更好。

李選進進一步指出，新推的這檔基金，提前在第4年、甚至第3年即擁有出場結算的機制，且投資組合中大部份的債券在基金到期日內到期，相對降低利率風險。換句話說，可提供投資人短、中期資金規劃的新選擇，並透過更為有效且簡單的方式，創造提供收益來源的機會。

曾淼玲認為，亞洲市場擁有5大優勢，包括多元機會、企業獲利成長佳、經濟成長動能、信用品質佳以及投資人結構穩定，加上目標到期債天期短以及鎖利的特點，將亞洲債券加入投資組合當中，能夠提升風險調整後的報酬率、降低波動度。

滙豐3至4年目標到期新興亞洲債券基金，投資配置包括大陸、韓國、印尼與印度，產業配置最多在房地產，其次是原油與天然氣、類主權債等，並以高收益債以及投資等級債做主要組合。

曾淼玲解釋，中國大陸房地產境外債務的違約率是零，從基本面、評價面、政策面來看，皆看好房地產前景，投資人不必太過擔心；對於新冠肺炎的疫情，曾淼玲認為，這檔是目標到期債券，投資不必擔心一時疫情的風險，加上集團有42位專業經理人所組的團隊，每天嚴密監控各市場的波動。

(中時 )