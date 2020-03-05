有時連自己最親的家人也不能盡信。北部地區一名女子託她親哥哥到超商接女網友回家，不料他哥哥見到妹的友人，竟然萌生邪念，趁隙尾隨到超商廁所內非禮，還霸王硬上弓性侵，後來此事曝光，色狼胞妹大義滅親，陪同受害人報案控訴性侵。

這名色狼哥哥是受妹妹委託，到超商接她的女網友，但是有猥褻前科的報告男，看到妹妹的這位網友長相清純，得知她已婚後，竟然獸性大發，在跟入女子進入廁所後，反鎖大門，還脅迫女子不得喊叫求救，然後扒光了女子的褲子，逞獸慾後離去，並未照妹妹囑託將女網友帶回家。

受害女子回家後，將此事告訴丈夫，並轉告色狼的妹妹，妹妹得知發生這種讓她蒙羞的事情，認為她哥哥的行為不可原諒，於是勸說害人一定要報警，後來被害女子在丈夫和這名「引狼入室」的妹妹陪同下到警局報案，將色狼胞兄繩之於法，全案地檢署已於日前起訴。

檢警調查，林男曾因乘機猥褻案件遭判6月徒刑，但他竟然不知悔改，去年6月30日下午時分，林男接受妹妹委託，前往超商接送臉書結識的已婚女網友小萱；孰料，林男一時色心大起，尾隨小萱進入超商廁所，先將廁所門上鎖，再脫去小萱褲子及內褲，然後強行硬上得逞。

尤有甚者，林男逞慾後並未離開，仍與小萱在超商聊天半小時，隨即獨自返回住家，並未按照胞妹囑託，將小萱接送至指定地點，小萱留在超商苦等，直到隔天凌晨1時許，妹妹才請友人將她接走。

(中時電子報)