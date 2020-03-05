表格：2020年QS學科排名台灣上榜情況 (製表：簡立欣 資料來源：QS官網)

2020年QS學科排名近日出爐，五大類、48個學科排名中，台灣共有33個學科、54個校次上榜；上榜次數以台大最多，占了32個，新竹清華大學9個次之，台師大4個再次之。跟去年比起來，台灣有11個學科進入全球前50強，比去年少了7個。

整體來說，台灣表現得最好的是自然科學類，7個學科都有進入百大，被台大與新竹清華大學包辦；工程技術類次之，6個學科僅採礦工程沒上榜，其他5個學科包括電腦、化工、土木、電子和機械都進百大。

分析台大排名，今年雖有9個學科進入全球50強，但通通比去年退步。包括：語言學47(去年43)、現代語言學47(去年36)、土木工程50(去年37)、電子電氣44(去年37)、護理學39(去年29)、發展研究47(去年31)、法學49(去年46)、社會學46(去年39)、體育34(去年19)。

台師大2個50強學科分別是教育學31(去年43)，和圖書館及信息管理50(去年30)。

跟去年比較，台灣有7個學科從去年50強掉到今年51到100名區間，包括：台師大語言學(去年43)；台大的電腦科學與資訊系統(去年49)、機械工程(去年46)、解剖與生理學(去年33)、藥學與藥理學(去年50)、化學(去年48)及地理(去年48)。另外台大圖書館及信息管理去年是第22名，今年完全沒有進百強。

台大研發長李百祺坦言，看到排名「有一點點驚訝」，台大很重視每個排名後面的意義，此次學科排名有4個指標：學術聲望、雇主聲望、每篇論文平均引用次數、H指數（高引用論文規模及論文在其他出版物中被引用次數）。整體來看，台大細項有進有退，但是進步的多，不過雇主聲望退步多於進步，「令我們驚訝的是QS去年9月才剛做完大學生就業力調查，台大的雇主評價比前年進步10分！同一個單位有不同結果，我們也很困惑。」李百祺補充，後兩個指標台大的進步多於退步，但進步不夠多，所以必須讓整體研究實力再前進。

台師大今年有4個領域上百強，比去年多一個，台師大副校長宋曜廷表示，該校語言學、教育學和圖館學這幾年表現都不錯，主要是增強了研究能量、學術國際化和學生國際化。

(旺報 )