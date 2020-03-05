查詢今年QS官方網站的48個學科台灣大專校院排名，才發現曾幾何時，過去與我們並肩競爭的大陸、日本或亞洲其他小龍（韓國、新加坡、香港），已經遙遙領先；台灣高教目前的競爭者，竟然已經換成過去印象中落後台灣的印度、馬來西亞和墨西哥！

查百強排名時，從第一名看下來，一個非常直觀的印象是：牛津、哈佛、劍橋等「第一梯隊」，自然是台灣沾不上邊；緊接著上榜的，是大陸清北龍頭、新加坡、香港、日、韓等「第二梯隊」；接下來，大陸前10強大學例如上海交大、南京大學、中國科學技術大學等也粉墨登場，此時還看不到「台灣大學」的名字，令人開始有點沉不住氣。

再下來，等到印度、馬來西亞、墨西哥等大學也開始躍入眼簾，台大的名字才緩緩出現。

僅僅是十多年前，台灣的高等教育還不把大陸大學看在眼裡，當時北大、北京清華還在後頭苦苦追趕，連百強都沒進入，台灣自認競爭對手是香港、是新加坡；星港都是雙語教育，有國際化優勢？沒關係，台灣有優質師資和研發能量可以補強。

不料過去五年來風雲變色，台灣的世界大學排名愈來愈差，以肉眼可見的速度迅速落後。不提別的，此次的QS學科排名，2018年台灣還有26個學科進入50強，2019年掉了8個減為18個，今年又掉了7個減為11個。明年呢？又要掉幾個？我們還有任何優勢嗎？

為何大學競爭力變這麼差，相信大家心裡早有答案。這幾年來台灣內有嚴重對立，外有兩岸關係冰凍，經濟困窘；加上大學遭受少子化衝擊、退場機制失靈；這兩年政治更公然干預學術，校園充滿民粹氛圍。主管部門教育部似乎早已放棄整治大學沉痾，不看不聽，又哪裡會在意高等教育節節敗退？

(旺報 )