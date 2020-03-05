在網路上擁有數百萬訂閱的知名YouTuber蔡阿嘎，3日騎車載孕妻二伯出門，在台北市北投區突遭歹徒持鈍器從後方襲擊，二伯腰腹遭打，緊急送醫安胎，到了5日傍晚歹徒終於落網。但韓粉卻對此發文提出2大疑點，認為案情不單純。其他網友看完論述，卻直呼「很傻眼」。

蔡阿嘎與妻子「二伯」3日遭埋伏的黑衣人持鐵槌攻擊，蔡阿嘎膝蓋擦挫傷、懷孕8個月的二伯受到驚嚇，警方根據監視器畫面追查，發現1輛機車接應，而循線逮捕接應的騎車的董姓男子，他坦承接應並且供出動手行凶陳姓歹徒，5日傍晚在新北市林口區循線逮補陳姓行凶歹徒，人已帶回北投警分局後續偵辦。

另外，據《中時》報導，動手的陳嫌向警方供稱犯案原因，為半年前觀看蔡阿嘎直播，於下方留言卻遭對方反嗆，令他積怨半年，才憤而找朋友至現場勘查，於3日中午持榔頭動手攻擊蔡阿嘎夫婦。

對此，韓粉在臉書社團「韓冰歡歡許淑華」貼文表達質疑，認為蔡啊嘎的新聞疑點很多，疑似自導自演成份多。「第一、對方守候多時，不可能不知道他老婆懷孕，如果要針對你啊嘎，怎麼會是對你老婆出手？」。「第二、老婆懷孕，還騎車出門？網紅的他會沒有驕車？現在有疫情，還騎車出門，這麼不懂保護自己？不體貼老婆？」該韓粉更表示，「他(蔡)跟本是在帶風向，別再討論這類自導自演的新聞了」。

網友在臉書社團發文質疑 蔡阿嘎遇襲事件。(圖/翻攝自 臉書社團)

對於該韓粉言論，其他韓粉則語帶保留，「這說法不能認同！」「無聊」、「已經過好幾天了，是不是自導還是真有一事，警察會很快給台灣人一個答案」、「誰說孕婦不能騎摩托車，出門要看路途遠近，買個東西就開車，你的邏輯很奇怪」。

(中時電子報)