全球新冠疫情惡化之際，加拿大籍世衛專家艾爾沃德接受紐約時報專訪，盛贊中國抗疫模式有效，經驗可被複制，但需要速度、資金、想像力和政治勇氣。

紐約時報負責報導傳染病和貧困地區的疾病新聞的資深記者對艾爾沃德進行了專訪，以下是專訪節錄。

中國的病例真的在減少嗎？

我知道有人懷疑，但在我們去過的每家檢測診所，人們都會說，「現在和三週前不一樣了。」疫情峰值時每天有4.6萬人要求做檢測；當我們離開時，變成了每天1.3萬人。醫院都有空病床了。

我看不出任何操縱數據的跡象。迅速暴發的疫情已經穩定下來，而且降溫的速度比預期要快。粗略計算下來，有數十萬中國人因為這種嚴厲的應對措施而免於罹患Covid-19。

這種病毒會像新型流感那樣，感染幾乎所有人嗎？

不會——75%到80%的聚集性疫情都是家庭傳播。你可能在醫院、餐館或監獄得上，但絕大多數都是在家庭傳播中感染的。而且只有5%到15%的近距離接觸者會患病。所以他們會儘快把你和你的親戚隔離開來，並在48小時內找出所有你接觸過的人。

你說不同的城市有不同的反應。為什麼？

這取決於他們是否出現零病例、零星病例、聚集性疫情或是廣泛傳播。

首先，你必須確保每個人都了解基本常識：洗手、戴口罩、不握手，以及感染癥狀是什麼。然後，為了尋找零星病例，他們到處做發燒檢查，甚至在高速公路上攔住汽車檢查每個人。

一旦發現聚集性疫情，就關閉學校、影院和餐館。只有武漢及其周邊城市進入全面封鎖狀態。

中國人是如何重新組織起醫療響應的？

首先，他們將50%的醫療服務都轉移到網上，這樣人們就不用來醫院看病。你有沒有試過在週五晚上聯絡你的醫生？現在你可以在網上找一個。如果你需要像胰島素或心臟藥物這樣的處方藥，他們可以開藥並送貨。

但如果你覺得自己感染了冠狀病毒呢？

你會被送到發燒門診。他們會檢測你的體溫、癥狀、病史，詢問你去過哪裡、與任何感染者的接觸情況。他們會給你迅速掃一個CT…

等等——「給你迅速掃一個CT」？

每台機器一天大概做200次，一次掃描5到10分鐘。甚至可能是部分掃描。在西方，一家醫院一般每小時掃描一到兩次。這和做X光不一樣；病人看上去可能是正常的，但CT會顯示出他們要找的「毛玻璃影」。

然後呢？

如果你還是疑似病人，你就會被取拭子。但很多人會被告知，「你沒有患上Covid。」來這裡的人有感冒的、流感的、流鼻涕的。這些都不是Covid。看看Covid的癥狀吧，90%有發燒、70%有乾咳、30%有身體不適，呼吸困難。流鼻涕的只有4%。

拭子是用來做PCR測試的，對吧？他們做得有多快？直到前不久，我們還得把所有樣本都送到亞特蘭大去。他們把時間縮短到了四個小時。

所以人們不會被送回家？

不，他們得等著。不能讓人隨便到處跑，傳播病毒。

如果結果是陽性會怎樣？

他們會被隔離。在武漢，一開始從生病到住院需要15天。他們把發現癥狀到隔離的時間減少到兩天。這意味著受感染的人會更少——這樣就能限制住病毒找到易感者的能力。

隔離和住院有什麼區別？

輕症病人會去隔離中心。他們被安置在體育館——多達1000個床位。但重症和危重病人就會直接去醫院。有其他疾病或超過65歲的人也可以直接去醫院。

什麼是輕症、重症和危重？我們以為「輕症」就像輕微感冒那樣的。

不。「輕症」是檢測陽性、發燒、咳嗽——甚至可能是肺炎，但不需要吸氧。「重症」是呼吸頻率上升，血氧飽和度下降，所以需要吸氧或用呼吸機。「危重」是呼吸衰竭或多器官衰竭。

所以，所謂80%的病例是輕症，並不是我們所想的那樣。

醫院也被區分開？

是的。最好的醫院都用來接收重症和危重的Covid病人。所有擇期手術都被推遲。病人被轉移。其他醫院被指定為常規醫療：還是會有女性需要分娩，還是有人在面對精神創傷和心臟病發作。

他們新建了兩所醫院，然後又改建了幾所。如果一間病房很長，他們會在盡頭建一堵帶窗戶的牆，所以就成了一個有「污染」和「清潔」區的隔離病房。你進去，穿上防護服，治療病人，然後從另一頭出去，脫下防護服。它就像一個伊波拉病毒治療單元，但沒有那麼多的消毒，因為它不是體液傳播。

重症監護的情況怎麼樣？

中國很擅長維持病人生命。那裡的醫院看上去比我在瑞士看到的一些還好。我們問：「你們有多少呼吸機？」他們說：「50台。」哇！我們問：「有多少葉克膜？」他們說：「五台。」來自羅伯特·科赫研究所(Robert Koch Institute)的團隊成員說：「五台？在德國，也許能有個三台。而且只有在柏林。」

誰為這一切付費？

政府明確表示：測試是免費的。如果你患了Covid-19，保險滿額後，國家會承擔一切費用。

美國存在速度上的障礙。人們會想：「看醫生要花100美元。如果進了重症監護室要花多少錢？」這樣會要你的命的。這可能會造成嚴重破壞。這就是全民醫療保險和安全的相關之處。美國必須好好思考這一點。

那麼醫療之外的反應呢？

這種反應是全國範圍的。他們有一種強烈的意識，「我們必須幫助武漢，」而不是「武漢讓我們落到這種地步」。其他省份派出了4萬名醫療工作者，其中許多人是自願的。

在武漢，我們的專列在晚上進站，場面讓人很是傷感——巨大的城際鐵路列車呼嘯而過，窗簾都是遮著的。

我們下了車，另一群人也下了車。我說：「等等，我以為只有我們可以下車。」他們穿著小夾克，拿著旗子——是一支來幫忙的廣東醫療隊。

武漢人如果待在家裡，吃飯怎麼解決？

1500萬人不得不在網上訂購食物。送貨上門。的確是出了一些問題。但是有位女士對我說：「包裹有時候會少點東西，但是我一點也沒瘦下來。」

許多政府僱員被重新安排崗位？

全社會都是這樣。高速公路上的工作人員可能會測體溫、遞送食物或者追蹤接觸史。在一家醫院，我遇到一個教人們怎麼穿防護服的女人。我問：「你是傳染病控制專家？」不，她是一名前台。這些是她學來的。

技術是怎麼發揮作用的？

他們管理著大量數據，因為他們試圖追蹤七萬個病例的所有聯繫人。他們關閉學校的時候，事實上只有學校大樓關閉了。學校教育轉移到網上。

追蹤接觸史的人要填寫電子表格。如果出錯了就會閃黃光。是傻瓜式操作。

我們去了四川，那是個很大的地方，但相當一部分是農村。他們鋪設了5G網路。我們去了省會，在一個有大螢幕的緊急中心。他們在了解一個群落的情況時遇到了問題。在同一個螢幕上，他們聯繫到了那個縣的總部。還是沒有解決問題。

於是他們派出了外勤隊。這個不幸的隊長在500公里以外，他的手機接到了影片電話，是省長打過去的。

社群媒體情況怎麼樣？

他們讓微博、騰訊和微信向所有用戶提供準確的信息。你們本可以讓Facebook、Twitter和Instagram也這麼做。

這一切在美國難道不都是不可能的嗎？

你看，記者們總是說：「我們的國家可不能這樣做。」人們的思維定勢必須向快速反應思維轉變。你打算舉手投降嗎？這裡面存在真正的道德危險，體現的是你的易感人口對你來說意味著什麼。

問問自己：你能做到那些簡單的事情嗎？你能隔離100個病人嗎？你能追蹤1000個聯繫人嗎？如果不做，疫情會在整個社區裡蔓延。

(中時 )