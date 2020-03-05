國民黨中央考紀會昨天以「討論黨主席補選暨中常委選舉重大選風違紀案件」為由發出開會通知，將在明天上午10時30分召開考紀會。經兩天聯繫，至今晚15位考紀委員有2位請假、3人未回覆，另10人同意出席；考紀會除將討論選風檢舉案，另整理包括這次大選輔選違紀案、無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案在內的多件「舊案」資料，是否排入議程，尚未確定。但多位中常委候選人，對明天的考紀會寄予厚望，盼能對賄選惡風殺雞儆猴。

代理考紀會主委周守訓表示，明天最重要的是討論這次選風檢舉案，但否討論包括傅崐萁案及其他過去地方提報上來的違紀案，要再看情形，「目前我個人看不出傅案有急著在明天討論的必要性。」比較明確的是，若過去的違紀案會影響7日的中常委選舉公平性，甚至中常委候選人涉及的違紀案的當事人，就不宜在明天考紀會討論。

周守訓上周三代理考紀會主委，以及明天的考紀案，都因傅案而廣受矚目。不過周守訓對於黨主席補選及中常委改選的選風案件，表達在 6日考紀會討論後「若能逕送檢調的案件，就會移送；該撤銷參選資格或涉賣票的黨代表該處分黨權，就予以處分；若無法確認的，在日後發現確有違法亂紀，考紀會仍會再追究。」頗令不少黨內人士期待，部分中常委候選人更寄予厚望，希望考紀會真的能揮大刀，對惡質選風起殺雞儆猴的作用。

多位中常委候選人不約而同指出，這次請客吃飯化整為零、由其他人或其他名目吃飯，算是小事；換票聯盟若不涉金錢，而是純人脈的選舉策略，也可接受，最惡質的是黨代表大戶串連黨代表賣票，還出現本身並非黨代表的掮客，先掌握十幾、廿幾位黨代表，再「批貨」給沒有在地經營的中常委候選人，讓他們有名單可以去加入換票聯盟。

還有中常委候選人說，有些縣市的票，幾乎已被「掃光」，例如桃園市、嘉義縣市，許多黨代表已被特定人士掌握，其他中常委候選人根本拉不動，索性不去拜票，省點力氣。

多位黨內人士、中常委及候選人都說，希望明天的會議能具體拿出成績，除了端正選風，也讓人看到國民黨還是勇於改革，是有希望的政黨。

(中時 )