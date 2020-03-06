迎接即將到來的畢業季，全球人壽第六屆MA（內勤儲備主管）招募說明會即將展開，總公司的徵才說明會預計4月12日於企業總部舉辦，凡積極、正向、創新、高度企圖心、抗壓性及協調能力佳，且中英文溝通流利者，就是全球MA計劃要找的人。

自即日起至4月13日止，歡迎有興趣的應屆畢業生與擁有2-5年保險相關工作經驗優秀青年，好好把握機會線上報名，一起閃耀2020。

全球人壽人資長陳幸琦表示，全球人壽在金融科技浪潮下，正持續積極進行保險科技轉型，相當重視多元部門均衡發展，致力於延攬各類不同專業的人才加入組織，並透過MA計劃、實習生計劃及ATCC大賽（全國大專院校商業個案大賽）等多管齊下，促進組織年輕化，期許將新一代思維和創意帶入全球。

陳幸琦進一步說明，今年MA招募已邁入第6屆了，全球人壽為了持續迎戰保險科技，優化人才池，仍會積極網羅屬跨領域之創意類型人才，加上這些年來，所招募的MA貢獻卓越，公司絕對會傾注資源全力栽培。

全球人壽MA計劃為期18個月，正式加入後第1個月將協助MA透過公司基礎培訓課程，建立保險專業知識、熟悉全球人壽的商品，同時也會邀請各部門主管擔任講師，藉此讓MA了解部門運作情形與該部門核心知識概況；第2個月開始的未來17個月將進行各部門工作輪調、參與跨部門專案計劃、各種職能訓練及取得證照，且有機會與董事長、副董事長、總經理等高階主管共事，並參與高階主管或功能性委員會會議；最後第18個月，將彙整過去18個月培訓評鑑、考試與成果，依評鑑結果、個人志願及公司組織需求派任部門。

全球人壽2019年招募6位MA，其中，畢業於政治大學科技管理與智慧財產研究所的黃筠婷，曾於就學期間參與2019年ATCC大賽且為全球人壽奪冠，在賽後、碩二下學期隨即申請了全球人壽第五屆MA計劃，順利成為全球人壽MA。提起那一段特別的經歷。

去年畢業於台大工商管理學系，加入全球人壽的MA簡于恒則分享培訓的心路歷程，他說，全球人壽除了願意給予年輕人舞台，對人才的培育也相當積極，舉例來說，MA在第1個月會由不同部門的高階主管授課，讓學員們可以在最短時間內接收最紮實的保險專業。

簡于恒表示，接下來17個月的輪調期間，學員們會經歷許多與輪調部門相關的專案，讓實務上的知識、技巧，可以透過實作而快速吸收。同時，公司也會安排講師來針對不同的職場技能進行授課，讓剛從學校畢業的MA可以快速地學習到職場中的簡報提案、談判能力，及團隊合作的奧秘。

畢業於政治大學風險管理與保險學系，2019年的MA楊蕙如表示，在這充滿機會的環境下，她參與了業務員使用平台優化、行政作業流程改善規劃及各項數位化專案。在輪調的日子裡，有很多機會與高階主管共事，看見他們獨特的思維與視野，學習以宏觀的角度看世界。

她強調「每個人都有成功的機會，就看你給不給自己機會」，加入全球人壽，不必擔心自己沒有機會展現長才，而是需隨時做好準備，迎接未知的挑戰與考驗。

(中時 )