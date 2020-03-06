當前新冠肺炎疫情緊張，全球已有87國爆發案例，中央疫情中心揮指官陳時中呼籲國人，能不出國就盡量不出國。若真有必要出國，掌握5個重點，先做好必要的防護，並在回國時出現不適，提早向檢疫人員通報，才能免於病毒的威脅。

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(中時電子報)

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