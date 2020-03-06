防疫便利貼10》出國不踩雷有撇步 09:002020/03/06 中時電子報 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 防疫期間若要出國，掌握5個重點，先做好必要的防護。（中時電子報/製圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 當前新冠肺炎疫情緊張，全球已有87國爆發案例，中央疫情中心揮指官陳時中呼籲國人，能不出國就盡量不出國。若真有必要出國，掌握5個重點，先做好必要的防護，並在回國時出現不適，提早向檢疫人員通報，才能免於病毒的威脅。 防疫便利貼1 》其實你不用一直戴口罩 防疫便利貼2 》有這4徵兆才是社區傳播 防疫便利貼3》自己動手調配消毒水 超簡單 防疫便利貼4 》長者、慢性病患可以這樣擋病毒 防疫便利貼5 》 居家隔離＆檢疫、自主管理一次看懂 防疫便利貼6》中鏢會出現什麼症狀？ 防疫便利貼7》居家這樣消毒才有效 防疫便利貼8》出國求安全 先看懂旅遊警示燈號 防疫便利貼9》WHO認證新冠肺炎10大症狀 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #出國 #便利貼 #踩雷 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫便利貼5 》 居家隔離＆檢疫、自主管理一次看懂 10:002020/03/01 生活 防疫便利貼6》中鏢會出現什麼症狀？ 10:002020/03/02 生活 防疫便利貼7》居家這樣消毒才有效 10:002020/03/03 生活 拉麵配料不踩雷 吃貨點名2種太廉價 08:092020/03/03 日常 綠提調高健保打黃安 藍怕踩雷靜觀其變 14:382020/03/03 政治 防疫便利貼8》出國求安全 一次看懂旅遊警示燈號 10:002020/03/04 生活 苦存10多萬！26歲失婚媽為兒賣淫 11天忍受「60男客玩弄」 18:452020/03/04 社會 上海公車引進紫外線殺菌消毒 防疫10分鐘搞定 20:162020/03/04 兩岸 防疫便利貼9》WHO認證新冠肺炎10大症狀 13:302020/03/05 生活 團購網「MAAKKI」吸金1.3億 10人被訴 14:052020/03/05 社會 生活熱門新聞 確診音樂家做了2件事 網：難怪昨晚鄭麗君要出來 - 生活 獨家》劉真命危 醫嘆：最初這一步或許錯了 - 生活 好市多衛生紙被搶光！美賣場一張公告超狂 網笑店員崩潰了 - 生活 老爸去好市多買維骨力 女婿回神一看推車崩潰 - 生活 衛生官員記者會籲「勿碰口鼻」 她一個舉動觀眾傻了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。