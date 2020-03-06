母乳是人類最天然且符合嬰兒生理所需的食物來源，母乳中含有多種抗體及免疫球蛋白等免疫物質，不僅能幫助寶寶抵抗外界的感染，同時還可以增強寶寶的免疫力。

另外有研究發現，有過敏體質的寶寶以母乳哺育，可避免發生因餵食配方奶所引起的過敏反應，而且從現代營養學的角度來看，母乳衛生無菌且溫度適中，非常適合寶寶消化吸收，且可直接飲用。

寶寶吸吮母乳，除了可以促進上顎及牙齦的發育，還能增進母子間的親情，並滿足寶寶心理發展的需求。而對於母親而言，哺育母乳可幫助子宮收縮，還可減少產後出血的發生。同時，哺餵母乳每日需要消耗較多的熱量，也有助於媽媽產後身材的恢復。

除此之外，餵母乳能夠延長產後月經恢復的時間，可達到自然避孕的目的，且據研究統計顯示，哺育母乳的媽媽，罹患乳癌及卵巢癌的比例較低，母乳餵越久的媽媽，停經前罹患乳癌機會也越低。

母奶營養成分多多

孕婦在懷孕的過程中，身體會開始分泌荷爾蒙，促使胸部產生一些變化，這是身體為將來分泌母乳預先的準備。在生產後，由於胎盤所產生的荷爾蒙消失，此時體內會自然開始分泌催乳激素而產生乳汁，通常產後的第3天左右，乳房常會漲滿。若寶寶從出生的那一刻開始，就經常性的有效吸吮母乳，則乳房充盈會是較為漸進的方式。

事實上，乳房並不一定要漲滿才代表有乳汁，柔軟的乳房也是富含乳汁的。當乳房內的乳汁過於漲滿、還來不及抒解時，乳房才會變得硬硬的；然而，透過寶寶吸吮時對乳頭產生刺激，漲奶情況可得到適度的舒緩。

母乳所提供的營養恰好符合初生寶寶所需，包括以豐富乳清蛋白為主的蛋白質、免疫球蛋白等免疫元素、乳糖、DHA和不飽和脂肪酸等脂肪類，以及礦物質（鐵、磷、鋅、鈉、鉀、鈣、磷……）等。其中，DHA能促進寶寶的大腦發育；磷含量可促進鈣質吸收，幫助寶寶骨骼發育。

初乳能增強寶寶抵抗力

孕婦到了妊娠的後期，乳房便開始蓄存少量的乳汁，在產後第1~2週左右所分泌出的母乳稱之為「初乳」。

初乳的顏色比起成熟乳汁來得偏黃，濃度上也比成熟乳汁濃稠，但在量的方面就不如成熟乳那麼充沛。為什麼初乳如此受重視？當然，除了營養價值之外，更重要的是初乳中所含有免疫物質，對剛出生的嬰兒來說，是增強抵抗力的第一道防線。

此外，初乳與成熟乳汁相比，脂肪含量較少，蛋白質則較多。在這些蛋白質當中，含有分泌型IgA的免疫物質，能增強嬰兒的抵抗力，也是促進寶寶健康發育的

重要元素。母乳中所含有的這些免疫物質，是其他的牛奶、煉乳、配方奶粉等人

工營養品所無法取代的。

漲奶該如何處理？

◎以按摩的方式促進乳腺暢通。

◎新生兒出生後立即讓寶寶喝母奶，約2個小時哺乳1次。

◎可讓嬰兒變換姿勢吸奶，避免有些乳腺的乳汁沒被吸吮到。

◎以熱水淋浴，可促進乳汁的排出反射，有益於排空腫脹的乳房。

如何正確餵哺母乳？

乳汁分泌的多寡，事實上與寶寶刺激的頻率直接相關，也就是說，寶寶吸吮的次數越多，乳汁的分泌也會隨之增多。

剛開始餵哺母乳的第1週，建議新手媽媽以「少量多餐」方式進行，這是為了刺激乳腺，使奶水的分泌逐漸增多。在產後的第1個月，由於乳汁的分泌量尚未穩定，且新生兒的胃容量較小，因此，大約2小時要餵1次母乳，1次要餵哺的時間大約在15~30分鐘左右。待滿月之後，隨著乳汁分泌的充裕、乳腺的暢通、寶寶吸吮能力增強，喝奶的時間會逐月縮短。

餵母乳5步驟

1.調整最佳位置

哺餵母乳時，母親與寶寶須緊密相貼、腹部相貼，嬰兒的頭部與雙肩朝向乳房，寶寶的頭部不以外力扭轉或令頸部彎曲，同時讓寶寶嘴巴的位置與乳房成水平線。

2.母乳大餐開動

讓寶寶張大嘴巴，下嘴唇要外翻，好含住整個乳頭及乳暈，寶寶下巴的部位能接觸到乳房。等到寶寶緩緩吸吮，以慢而深的方式開始吞嚥

動作，表示寶寶正在大口喝母奶了。

3.兩側乳房平均餵食

左右兩邊的乳房，一邊平均餵10~15分鐘後，再換邊餵食。換邊時，先將食指伸進寶寶口中，然後再輕輕將乳頭拔出，避免強硬抽出而傷及乳頭。如還有漲奶的情況，可以按摩的方式先擠出一些奶水，再讓寶寶吸吮較柔軟的乳房，如果有硬塊時，可先熱敷後再給寶寶吸吮。

4.拍嗝

新生兒還不會自己排氣，所以在餵完之後，如果寶寶醒著的話，可幫寶寶拍背排氣。讓寶寶趴在媽媽的肩上，手掌呈弓狀由背中往上拍打，直到寶寶打嗝排氣。不過，由於喝母乳的寶寶較少在吸吮時喝進空氣，所以，就算拍不出嗝也沒關係。

5.擠出多餘乳汁

寶寶喝完母奶後，若還感到乳房漲漲的，記得要把多餘的乳汁擠出。如果沒有漲漲的感覺，就不必刻意去擠出乳汁。

餵母乳，需準備哪些用品？

◎哺乳用胸罩

這種胸罩是專為哺乳而設計的，在罩杯加裝扣子或拉鏈，哺乳時很容易就可以把乳罩解開；罩杯不能壓迫到乳頭，以免對母乳的製造和分泌產生不好的影響。

◎乳墊

在寶寶剛出生的時候，會需要使用到很多乳墊。因為每次餵奶都得更換，如果乳汁分泌很旺盛的話，可能兩餐間就必須更換了。

◎餵奶用枕墊

這種枕墊在餵乳時，可用來支撐母親的手肘，將懷中的小寶寶托高至合適的吸奶高度，方便哺乳。除此之外，在寶寶喝完奶之後，還可以隔著枕墊讓寶寶趴在肩

上，幫助寶寶拍背打嗝順氣。

◎羊脂膏

剛開始哺乳時，因乳頭較為嬌嫩，很容易在寶寶吸吮後，出現乳頭紅、腫、痛、龜裂、破皮、流血等損傷，使新手媽媽疼痛不已。這種情況，可塗抹幾滴母乳到乳頭上，並讓它自然乾掉。由於母乳中所含的免疫物質，可幫助皮膚的傷口癒合並減緩疼痛；或可購買市售的羊脂膏來擦拭，以改善疼痛情況。

一開始因乳頭較敏感，即使沒有破皮，寶寶含下去吸吮的第一口常常會很痛，這

種情況通常在一個月後會逐漸改善。

◎電動擠奶器

在寶寶剛生下來時，媽媽的乳汁分泌量通常超過寶寶的需求，尤其是在清晨剛起床的時候，此時可選擇力道較強的電動擠奶器將奶水擠出，然後把母乳冷藏或冷凍起來，可以隨時補充寶寶足夠的奶水。

◎奶水冷凍袋

這種專門設計來儲存奶水的冷凍袋，一般在藥局或者百貨公司的嬰兒用品部都可以買到。母嬰親善醫院指導新手媽媽的母乳保存原則是「3、3、3原則」，簡單來說，就是在室溫下可放置3小時、冷藏室可放3天、獨立之冷凍室可放3個月。這是絕對安全的時間，媽媽們可以以此為儲存標準。

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(中時電子報)