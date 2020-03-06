大陸明星夫妻檔黃曉明和Angelababy（Baby、楊穎）自公開戀情，直到舉辦世紀婚禮都甜出汁，尤其黃曉明在2014年大手筆送跑車給當時還是女友的Baby作為生日禮物，小倆口並在隔年結婚，不過兩人結婚至今4年多，近期因一改高調放閃作風，卻屢被網爆婚變，甚至被傳黃曉明搭上24歲新疆女星哈妮克孜，氣得他乾脆公布行程自清。

黃曉明和Angelababy當年屢被傳秘戀，直到Baby在2014年25歲生日時，黃曉明開著千萬跑車現身，並以跑車作為Baby的生日禮物，兩人才真的大方牽手認戀。當年的跨年夜一場活動中，黃曉明騎馬帥氣現身舞台，為Angelababy戴上皇冠，兩人超甜互動，更為活動掀起高潮。

黃曉明、Baby在2015年舉辦世紀婚禮。（圖／達志影像）

隨著黃曉明、Baby越愛越大方，小倆口在2015年領證，並在10月舉辦世紀婚禮，黃曉明、Baby在上海展覽中心席開近百桌，賓客更是集結大半個演藝圈，李冰冰、倪妮擔任伴娘，而林志玲、趙薇、林心如、蔡康永等人也都是座上賓。

俊男美女婚姻一直被唱衰 連黃曉明外遇對象都找好

黃曉明和Baby隨後也在2017年生下兒子「小海綿」，幸福組成一家三口，不過隨著夫妻近年一改過去大方的曬恩愛作風後，就開始一直被網爆出婚變，甚至還多次「被離婚」，逼得黃曉明和Baby雙方工作人員，不得不一再輪流出面駁斥離婚傳言。

不過黃曉明和Baby除了公開駁屢次斥離婚傳言，也用行動證明兩人「愛仍在」，Baby去年在微博為丈夫慶生時，黃曉明親回應「謝謝老婆❤」，兩人隔空互動甜翻。有網友在黃曉明微博留言：「喜歡你andbaby！」還釣出黃曉明親自留言：「謝謝❤️，我也喜歡baby」，暗示和老婆關係甜蜜。而黃曉明今年發開工紅包給員工時，他則手拿印有「ah」紅包袋，正是黃曉明與Baby的首字母的縮寫。

黃曉明被網瞎傳出軌24歲新疆女星哈妮克孜，他氣得轉發律師事務所聲明，並直接公布行程自清。（圖／取材自黃曉明微博）

儘管黃曉明和Baby低調曬恩愛，但仍逃不過酸民唱衰，他上月就被網瞎傳出軌24歲的新疆女星哈妮克孜，氣得黃曉明轉發律師事務所聲明，同時，黃曉明更直接公布他的行程，表示他自去年底就在成都劇組拍戲，新冠肺炎疫情爆發後他就在酒店自主隔離，並要求造謠者公開道歉。

緊接著，Angelababy在2月28日時迎接31歲生日，黃曉明也準時發文為愛妻慶生：「媳婦兒，生日快樂」，其中「媳婦兒」其是大陸丈夫對妻子的稱呼，也間接透露兩人婚姻狀態還是進行式。

同是演藝圈高人氣的俊男美女，結婚時祝福聲不斷，滿滿的粉紅泡沬，但當童話故事成真時，又開始不斷被唱衰離婚和外遇，連外遇的第三者都找好了。至於真實婚姻狀況如何？只有當事人自知。

(中時電子報)