《Pokémon Go》官方沒有在延續 2 月份透過票選公布社群日(Community Day)主角的方式，直接宣布了 3 月社群日主角寶可夢是「凱西」(Abra)，活動時間將是 3 月 15 日星期日。而由於新冠肺炎(COVID-19)疫情的緣故，會提升玩家面對面接觸機會的社群日，在日本、義大利、韓國當地的活動將會延後舉辦，日期將會另行公布。

根據官方公布，今年 3 月社群日的主角是「凱西」，社群日則是 15 日(星期日)。北半球的活動時間為當地時間11:00~14:00，而南半球則是當地時間15:00~18:00。社群日當天活動時間內，主角寶可夢凱西將會野外大量出現，如果訓練家夠幸運的話，還有機會遇見異色凱西。在活動結束後2小時的最終期限前，讓勇基拉(凱西的進化型態)進化成胡地，牠就能學會全新專用特殊招式，而目前這個特殊招式尚未公布。除此之外，3 月社群日的獎勵加碼活動還包含：活動期間内,誘餌模組的效果將延長為3小時；捕捉寶可夢時可獲得的XP增加為3倍。

除此之外，官方也宣布 3 月社群日將推出凱西社群日限定特殊調查「念力寶可夢的超能力」，玩家需要花費 1 美元(新台幣約30元才能體驗)。完成調查後可以獲得13,000星星沙子、寶芬、火箭隊雷達及其他獎勵。後續更多內容官方將會陸續公布，玩家可密切注意。

《Pokémon GO》的開發初衷就是期待讓玩家可以走出家裡，到戶外與更多人互動。而社群日則是繼承了這個目標，凡是在社群日活動期間，訓練家們都可以利用 #PokemonGOCommunityDay 的標籤，在社群平台上進行分享。這樣就有機會被官方選中，作為社群日時對外分享的宣傳內容。不過，由於新冠肺炎（COVID-19）的疫情尚未緩解，外出進行社群日活動時也別忘記做好自我健康防護。

除了 3 月社群日之外，日前《Pokémon Go》官方也公布了 3 月相關活動內容，包含田野調查全新突破性進展獎勵、暗影傳說寶可夢，以及首次登場的傳說寶可夢。包含 3 月每個周末都有傳說的寶可夢降臨傳說團體戰、3月20日～3月23日有神秘的周末活動；3月27日～3月30日則有「超能力週」活動，內容十分豐富，有興趣的玩家可以參照《Pokémon Go》App的快訊，或是前往官方部落格進一步了解。

(中時電子報)