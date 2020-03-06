先前率領世界衛生組織（WHO）訪陸調查團，並讚揚「世界欠武漢人民一次」的WHO總幹事高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）接受《紐約時報》專訪表示，在赴陸調查後，認為大陸抗疫工作中有七點值得世界學習，包括當局採取如封城與嚴格隔離等措施、不放過無症狀病例、建立網路問診系統、考慮隔離點內人群需求、對感染者立即隔離、免去收費過程、以及民間士氣等因素。

一、當局採取強力手段：艾爾沃德表示，疫情自武漢爆發以來，衛生單位採取了封城、嚴格隔離、強制檢測等措施，防止數以萬計的新增病例發生，目前大陸每日新增確診病例從一個月的3000例，降至最近的200例。

二、不放過無症狀病例：艾爾沃德表示，根據32萬的檢測結果顯示，確診病例恐怕不只是「冰山一角」，並強調「我們正見到的是一座金字塔，大部分都在地面上」。

三、建立網路問診系統：艾爾沃德說，為了避免感染病患與健康的人混入在診所與急診室，大陸將線上醫療諮詢與處方列入規定，武漢也在「一夜之間」建立起兩所醫院，並在作為隔離點的其他定點醫院也設置開放床位。

四、考慮隔離區內人群需求：例如讓停課的學生能夠在網路上繼續上課，而許多城市採取嚴格封鎖後，居民的食物藥品也有人安排送上門。

五、對感染者立即隔離：在特設的「發燒門診」中，檢測體溫醫療人員需身穿防護衣，採取肺部電腦斷層掃描，並在數小時內就能完成核酸檢測。此外，大陸還採取分級治療，如在武漢，輕症患者送往隔離點救治，重症及以上送往醫院。

六、免去收費過程：艾爾沃德指出，如同入院的病患，在大陸接受新冠肺炎檢測是免費的。他也強調，如果美國人因為害怕支付醫療費用而推遲檢測，將會造成疫情肆虐。

七、民間士氣有所不同：艾爾沃德指出，大陸有約4萬名醫護相繼飛往武漢支援，很多人都是自願的；高速公路上馳援湖北寄送食物的卡車也源源不斷，醫院內別的科室的醫生，都趕赴感染科協助工作，「他們視自身為守護大陸的前線」。

(中時電子報)