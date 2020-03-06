新冠肺炎(covid-19)疫情仍在全球蔓延之際，醫療專家們呼籲民眾最好避免去公共場合趴趴走，以減低感染的可能性；周末假期的休閒選擇，您不妨考慮留在家裡觀賞精彩的比賽？尤其是NBA現階段東、西區兩支領先的球隊公鹿、湖人，將在明天（7日）近午時分，上演預期中的總冠軍前哨戰。

聯盟東區霸主密爾瓦基公鹿隊日前在客場慘輸邁阿密熱火16分之後，不少專家對於本季東區季後賽列強排名的預測又出現了鬆動，公鹿固然仍是大家首選的東區例行賽霸主，但季後賽的對戰組合若是有所異動，是否會影響公鹿最終坐上東區冠軍大位的前途？公鹿在未來的例行賽能否持盈保泰、並順勢挑戰單季70勝？依舊值得關切。

LeBron James和Anthony Davis聯手領軍的洛杉磯湖人隊，自開季迄今，始終是各方看好的奪冠大熱門，全軍的表現也一直維持在正軌，在強敵環伺的西區能長期坐在龍頭位置上，也充分說明了湖人的爭冠實力；湖人的戰績雖然不若公鹿亮眼，這並不代表兩隊有戰力上的落差。

3月7日上午11:30，公鹿將前往洛杉磯與湖人進行本季第二次的遭遇戰，兩軍去年12月曾經在密爾瓦基交手一次，當時湖人以7分之差落敗，此次主客易位，週六之戰絕對是湖人雪恥的大好機會！

兩軍去年12月21日於密爾瓦基交手時，字母哥Giannis Antetokounmpo以34分、11籃板和7助攻的演出，率領公鹿以111比104獲勝。LeBron James在該役也有21分、12籃板和11助攻的大三元成績，表現不遑多讓，Davis則進帳36分和10籃板，兩隊主力戰將可說是旗鼓相當。

最後勝負的差異，在於公鹿隊替補球員的貢獻，板凳席戰將以34比4的得分差距，將湖人的替補遠拋在後，公鹿板凳首席George Hill全場攻得21分，竟與James不相上下。公鹿隊該役的三分球命中率有四成一，優於湖人的三成四，字母哥三分球8投5中，Hill則是5投3中，二人合計就砍進8個三分球，是幫助主隊全場居於領先的關鍵。

此次兩軍再次狹路相逢，湖人或許會調整區域防守的範圍，以壓制公鹿外圍火力的發揮，此外，就是強化對字母哥的包夾，以降低他在內線的破壞力。台灣運彩在此役開設單場和場中投注，周末假日不想出門的玩家，可以在家利用網路投注，一邊欣賞精彩比賽，一邊下注贏錢。

除了7日的比賽外，今天6日早上9點的快艇對火箭，和8日早上8點的爵士對活塞，也開設有單場投注；另外，3月9日凌晨3:30分，洛杉磯湖人和同城對手快艇之役，這場攸關西區季後賽排名的重要賽事，也開設了單場投注，玩家別錯過了下注時間。

(中時電子報)