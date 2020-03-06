新冠肺炎疫情黑天鵝衝擊全球經濟，拖累原油市場需求疲弱，國際油價近來墜入熊市，周一盤中摜破44美元創下15個月來新低，為了搶救油價，沙烏地阿拉伯所主導的OPEC產油國，正說服盟國俄羅斯加入大幅減產行列，但雙方至今仍有歧見，未料趁著沙、俄雙方喬不攏之際，美國頁岩油竟逆勢增產，搶下OPEC市占，讓油價腹背受敵。

路透報導，據消息人士指出，OPEC產油國、俄羅斯等在周三的會議中，無法就額外減產達成共識。原因在於俄國只同意將原來在本月底結束﹑每日減產210萬桶的協議延長至第2季末；但沙國要求OPEC及盟友除現行減產協議外，每日再額外減少100萬桶到150萬桶的供給，並將減產時間延至今年底。

沙國推動OPEC進一步減產，預計希望每日再減產超過100萬桶，截至目前為止，OPEC的原油產量已降到2月每日低於2800萬桶，即使如此，只能讓布蘭特原油勉強撐在每桶50美元的價位。

美國能源資訊署（EIA）報告也指出，美國產量衝上每日1310萬桶，創下史上新高水位，且美國原油出口量也升至史上次高，意指在OPEC減產之際，美國卻趁機搶下OPEC流失的市占率。

受到利空消息雙面夾擊，油價盤中震盪翻黑，截至周四晚間10點42分，紐約油價跌0.33%，每桶暫報46.62美元；布蘭特原油跌0.73%，每桶暫報50.76美元。

(中時電子報)