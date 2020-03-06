新冠肺炎疫情持續，美國大型跨國科技公司包括Google、微軟、蘋果都打算加速撤離在大陸的供應鏈，但專家指出，美國企業對於大陸供應鏈的依賴程度已經達到前所未有的程度，電子零組件產業更需要完整供應鏈協助，這些企業更想在疫情爆發，導致任何經濟活動都難以恢復時移出，可說是難上加難。

據《日經亞洲評論》上周報導，Google、微軟正在加快努力，將零組件生產從大陸移出至其他亞洲地區，但問題在於，想要快速移動供應鏈是艱鉅的任務，加上大陸市場仍發揮主要關鍵，代表要將供應鏈轉移出，可能要承擔的風險非常高。根據知情人士提到，Google將在4月起在越南開始生產低成本的智慧型手機(Pixel 4a)來搶市，旗艦級手機也將在下半年在越南生產。

去年有報導也提到，蘋果曾試圖在越南開始AirPods的生產線，並要求供應商考慮將15％到30％產能，從大陸轉移到東南亞等地區，但蘋果並未證實此消息。

據《CNBC》報導，諮詢機構Kearney戰略運營實踐合夥人P.S. Subramaniam表示，電子消費產品供應鏈想要移出大陸非常困難，由於產品生產過程分為零組件製造、模組生產以及組裝等許多細節，大陸負責全球40％組裝作業，60%模組生產，短期內(3~6個月)想要完成供應鏈轉移相當有難度，原因就是供應鏈需要諸多廠商配合。

市調機構Counterpoint Research合夥人Neil Shah表示，有些廠商在台灣、日本或南韓等大陸以外的零組件製造替代，也都在大陸製造，因此更延長了供應鏈多元化的時間。

諮詢公司AArete董事總經理Sean Maharaj認為，許多企業都認真評估如何降低供應鏈風險，包括南韓、台灣、越南等地都是轉移產線的考慮地點。不過，IDC設備研究副總裁Bryan Ma警告，新冠肺炎疫情若傳播到這些地方，加上美國政府也有可能對這些國家進行貿易戰，因此只有把產線移出大陸來分散風險，不能解決大多數的問題。

(中時電子報)