川普打槍WHO 稱新冠肺炎死亡率3.4％太扯 00:162020/03/06 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國新冠肺炎疫情日趨嚴重，但總統川普認為，WHO稱該病死亡率3.4%太離譜，應該不到1%。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國新冠肺炎死亡人數近日逐步升高，確診案例也急遽上揚。總統川普今天接受福斯電視新聞網的保守派主持人哈尼提（Sean Hannity）現場電話訪問時，他不相信世界衛生組織（WHO）評估，新冠肺炎全球死亡率為3.4％，他甚至端出預感，說這病根本不必看醫生。 川普說，「我認為3.4％是個錯誤的數字。以下是出於我的預感啦，」川普滔滔不絕說，許多人會得這個病，「而且它很溫和，他們很快就會好轉，甚至不必去看醫生，也不必去找醫生。」 川普告訴哈尼提，他認為新冠肺炎的死亡率，應該不到1％。 (中時 ) #川普 #新冠肺炎 #WHO 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎》義大利再添5死、1694例確診！捷克首度通報3起確診病例 03:412020/03/02 國際 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 因應新冠肺炎疫情 台東縣政府實施管制、量體溫 16:392020/03/02 生活 疫情延燒 健康險早保早安心 04:102020/03/04 投資理財 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 疫情蔓延擔心醫療保障不足 台壽現保免等待期 14:042020/03/04 財經 聯準會緊急降息 獨立性擋不住川普壓力？ 14:552020/03/04 財經 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 密切接觸者和疑例 隔離不同調 04:092020/03/05 焦點新聞 抗疫新藥研發 武田參一腳 04:102020/03/05 全球財經 國際熱門新聞 疫情源於這國家？外長怒譙CNN扭曲真相 - 國際 川普打槍WHO 稱新冠肺炎死亡率3.4％太扯 - 國際 蝦米？加拿大世衛專家盛贊北京抗疫模式 - 國際 咬定！華裔科學家何大一：毫不懷疑 新冠病毒源於陸 - 國際 巨人用的？這架超級銀河運輸機！大到可塞進11隻藍鯨 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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