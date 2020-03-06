美國新冠肺炎死亡人數近日逐步升高，確診案例也急遽上揚。總統川普今天接受福斯電視新聞網的保守派主持人哈尼提（Sean Hannity）現場電話訪問時，他不相信世界衛生組織（WHO）評估，新冠肺炎全球死亡率為3.4％，他甚至端出預感，說這病根本不必看醫生。

川普說，「我認為3.4％是個錯誤的數字。以下是出於我的預感啦，」川普滔滔不絕說，許多人會得這個病，「而且它很溫和，他們很快就會好轉，甚至不必去看醫生，也不必去找醫生。」

川普告訴哈尼提，他認為新冠肺炎的死亡率，應該不到1％。

(中時 )