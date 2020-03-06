大安分局瑞安派出所所長洪長義親自到游錫堃臉書留言解釋，打臉游錫堃警方無視說 (圖／翻攝自臉書)

立法院長游錫堃4日深夜在臉抒發文，表明自己一家遭寄信恐嚇，大安分局卻不聞不問，也沒巡邏，引起軒然大波。事後大安分局瑞安街派出所所長洪長義親自到游臉書留言解釋，表示沒接到報案，巡邏也早電子化，更指出是游自己要低調，才會另設巡邏箱，打臉游錫堃，但5日晚間警政署定調「處理不周」，網友紛紛表示「洪所長不妙了」、「洪所長保重啊」。

游錫堃控訴自己遭到恐嚇，通報警政單位後無下文，對此內政部長徐國勇親自登門道歉，表示自己不知道游錫堃遭到二次恐嚇，警政署5日晚間也發布新聞稿，定調「處理不周」。警政署表示此案迅速查辦，但考慮到游錫堃親民、低調作風，加上案件保密原則，並未告知分局案情，也未對游錫堃一家說明，溝通不當，深切檢討，警政署長陳家欽更承諾將派保六總隊保護游錫堃一家人。

消息傳至PTT後，由於早上瑞安派出所所長洪長義親自到游臉書留言：「本分局及派出所未接獲您任何報案及製作相關筆錄，台北市巡邏箱已改電子掃描，所以舊的巡邏箱沒有在使用。您當選院長後，保六總隊與本人聯絡，說您要低調，所以在您住家旁邊6號另設新的巡邏箱，本所同仁均依規定巡簽」，打臉游錫堃。就有鄉民詢問「洪長義的下場會是如何？」，網友紛紛留言：「洪所長保重啊...」、「大概要自己去巡邏謝罪吧」、「得罪院長還想跑？」、「大概要被發配到離島了」、「希望所長不會有事」、「得罪民進黨沒有好下場的」、「游院長好大的官威啊」、「不就是要藉機打柯文哲」、「所以院長搞懂什麼是QR Code了嗎」。

(中時電子報)