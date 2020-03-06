校園霸凌事件層出不窮，許多被害者直至長大成人都無法抹去陰影，甚至有人為此輕生，日前馬來西亞一名17歲少年，就疑似飽受同學霸凌而走上絕路，事後兩名霸凌者在父母的陪同下，前往死者靈堂下跪懺悔，死者家屬要他們對遺體面對面說真心話。

中國報報導，馬來西亞月初發生一起少年輕生事件，他疑似是因為長期飽受同學的欺負、捉弄、惡整而走上絕路。兩名被指施加霸凌者的少年也在父母的陪同下到死者靈堂下跪致歉。死者家屬面對兩人忍不住悲痛對兩人指責，死者父親還要求兩人到靈柩旁跟死者面對面對話，表示只要「說實話」就選擇原諒他們。

靈堂現場死者家屬情緒激動，紛紛怒斥霸凌者父母不會教育小孩、害死一條人命等等，面對死者家屬的指責，霸凌者親屬也無言以對。

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