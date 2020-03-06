痛毆蔡阿嘎主嫌臉書被肉搜，真相殘酷。(取自臉書)

知名YouTuber蔡阿嘎與懷孕8個月的妻子二伯，日前騎車等紅燈時遇襲，黑衣人連孕婦都打的殘忍行徑，令外界氣憤不已，甚至還有人趁機帶風向質疑是「韓粉」下手。不過隨著陳姓主嫌與董姓共犯的臉書遭肉搜，真相出爐，也還韓粉一個清白。

陳嫌昨日向警方供稱犯案原因，稱自己半年前觀看蔡阿嘎直播，於下方留言卻遭對方反嗆，令他積怨半年，才憤而找朋友至現場勘查，於3日中午持榔頭動手攻擊蔡阿嘎夫婦。

兩人惡行令網友氣憤不已，進而肉搜臉書，赫然發現陳姓主嫌與董姓共犯的按讚對象不僅沒有韓國瑜，反倒是陳嫌還按讚了知名網紅「館長」陳之漢的飆捍及成吉思汗健身俱樂部臉書。

這個殘酷真相也在PTT引發討論，網友紛紛留言「館長管不住自己粉絲還敢大聲」、「蔡阿嘎有時就真的會嗆人，沒想到這次嗆到行動派館粉」、「館粉XD」、「1450覺青表示失望」、「館粉好了啦」、「假館粉吧? 館長明明說過最痛恨打女人的」。

(中時電子報)