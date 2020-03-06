46歲香港男星馬國明，去年歷經女友黃心穎偷吃許志安的風波，最後忍受不了被戴綠帽而分手，沒想到，近日卻爆出換他介入「港劇女神」唐詩詠的戀情，甚至搞大女方的肚子，三角戀話題在港瘋傳。

據港沒《東網》報導，馬國明和唐詩詠認識多年，一直以「乾兄妹」相稱，近來卻爆出兩人升格為戀人關係，而其實女方有個傳了3年緋聞的對象「教育界王力宏」陳思銘，近來陳思銘在網上留言「她的生命中，出現了另一位男主角，酸個幾句，雖然那個男人烚熟狗頭的樣子，但似乎對她真的好。」引發外界猜測馬國明是否介入兩人戀情。

馬國明近來被爆介入乾妹唐詩詠的戀情。（圖／翻攝自IG）

除了被指破壞唐詩詠、陳思銘的感情，馬國明還被爆平時向朋友爆粗口護妹、搞大女方肚子，對此，以往不喜歡澄清傳言的他，也忍不住開腔回應，坦言不想再跟陳思銘名字扯在一起，透露平常朋友聚會不會聊感情事，也沒看過唐詩詠帶陳思銘出場，根本不認識陳思銘，怎麼向他爆粗口。

另外，馬國明也直言看到女方被報導成懷孕，覺得太過份，希望媒體高抬貴手，不要再亂寫，直呼：「現在真的是太亂，影響到我的人格了。」

唐詩詠發文回應謠言。（圖／翻攝自IG）

而唐詩詠5日也在IG限時動態無奈發文「出道那麼多年，寫了那麼多年，之後的時間就給我一點寧靜好嗎。」隨後更補充「認識了一位非常棒的中醫，她一直幫我調理身體，月經周期非常準確，月經時會出現的不舒服都沒有了。」間接否認懷孕傳聞。

(中時電子報)