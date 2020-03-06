溪計畫走進塵封27年的溪口舊公所，將田野調查、藝術共創的成果、老照片等佈成展覽，讓公所搖身一變成別具歷史感的藝術空間。（張亦惠攝）

溪計畫走進塵封27年的溪口舊公所，將田野調查、藝術共創的成果、老照片等佈成展覽，讓公所搖身一變成別具歷史感的藝術空間。（張亦惠攝）

在地年輕人也是KK旅世界 K's journey版主的KK將舉辦了2場溪口小旅行，帶大家認識溪口。（張亦惠攝）

許芳瑜希望透過計畫喚起居民的記憶，找回溪口生活的特質及價值。（張亦惠攝）

策展人黃韋維參與田野、帶居民創作、邀請藝術家進入溪口，要讓溪口「走向未來的線索一直都在」。（張亦惠攝）

由嘉義縣政府主辦、嘉義縣果然社區活力協進會承辦的「從溪而啟，溪口創生實驗行動」，將於3月7、8日於溪口老街、溪口舊公所舉辦展演活動，其中溪口舊公所已閒置約27年，這次溪計畫走進舊公所，將田野調查、藝術共創的成果、老照片等佈成展覽，別具一番風味。

位處三疊溪、華興溪雙溪匯流之處的溪口，舊名為雙溪口，許芳瑜說，現在的溪口生活中，與溪流共生的痕跡越來越淡，透過計畫，希望喚起居民的記憶，找回溪口生活的特質及價值。

溪計畫由嘉義縣社區規畫師輔導團隊進行駐點輔導，嘉義縣社區規劃師輔導團隊計畫主持人許芳瑜表示，去年下半年開始由溪口鄉溪東社區切入，進行田野調查、藝術共創等，策展人黃韋維也找來外國友人到溪口小旅行，讓溪口人用另一種角度認識自己的家鄉。

溪計畫將在3月7、8日舉辦一連串的展演活動，其中在地市集，集結了溪口農世代、童玩大亨、工藝生活、溪美食等四大類型，約有近30個攤位共同參與，展現溪口豐富的產業與文化特色；展覽則在舊公所展出田野調查、藝術共創的成果及許多溪口老照片；在地年輕人也是KK旅世界 Ks journey版主的KK將舉辦了2場溪口小旅行，帶大家認識溪口。

另，這次展覽的重要場域溪口舊公所於1962年落成，1993年停止使用，因土地問題閒置至今，這次溪計畫加上公所支持，讓團隊有機會清理舊公所內空間，讓舊公所搖身一變成極具時間感、迷人的藝術空間。

(中時 )