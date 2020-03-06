在杜拜舉行的2020聯邦盃亞大區一級賽5日上演「兩岸大戰」，中華隊以0比3不敵大陸，戰績1勝2敗，想要拿到4月升降賽入場券，接下來對印度、烏茲別克必須全勝才行。

大陸這次聯邦盃派出女單世界排名12的王薔與34名的鄭賽賽，還有雙打組合彭帥／徐一幡，陣容較中華隊完整。首點單打中華隊推出15歲小將楊亞依，對鄭賽賽一開賽就連丟8分，隨後雖然破發成功，但首盤3個發球局都沒保住，力抗61分鐘以1比6、2比6落敗。

王薔助大陸提前以直落2贏得聯邦盃兩岸大戰。（四維體育推廣教育基金會提供）

第2點大陸派出當紅炸子雞，去年在美網第4輪擊敗前球后芭蒂（Ashleigh Barty），今年澳網第3輪又淘汰小威廉絲（Serena Williams）的王薔。中華隊則推出「小鋼炮」梁恩碩，首盤率先破發取得2比0領先，接著卻連丟5局，最後以兩個3比6不敵王薔，讓中華隊以直落2提前輸掉本屆的兩岸大戰。

在提前分出勝負的情況下，第3點詹詠然再度出馬帶楊亞依磨經驗，可惜詹楊配先盛後衰，以6比4、1比6、4比6不敵彭帥／徐一幡。

詹詠然（右）在第3點雙打帶領小將楊亞依出賽。（四維體育推廣教育基金會提供）

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