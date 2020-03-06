麻州聯邦參議員華倫今天退出美國民主黨總統初選。民主黨提名戰如今將演變成前副總統拜登與佛蒙特州聯邦參議員桑德斯兩強相爭的局面。

華倫（Elizabeth Warren）一度是這場初選的領先者，但在「超級星期二」14州及海外領地美屬薩摩亞（American Samoa）初選表現不佳，甚至連自己的選區麻州都守不住後，就傳出她考慮要退選的風聲。

屬於黨內進步派的華倫對自家陣營的競選工作人員說，她將中止競選活動，「我或許不會角逐2020年總統寶座，但這場戰役—我們的戰役—並未結束。」

華倫表示，她還未準備好要支持拜登（Joe Biden）或桑德斯（Bernie Sanders）。

她說：「我們不須在此刻決定。我想休息一些時間。」

華倫爭取提名之路越走希望越小。她在初選首輪愛阿華州黨團會議投票排名第3，接下來於新罕布什爾及內華達州初選均掉到第4；在南卡羅來納州初選中，她更是落至第5名。

(中央社)