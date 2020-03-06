新冠肺炎的重災區已經逐漸轉移到富裕的西歐國家，除了確診人數與日俱增以外，各國也都陸續出現死亡案例，顯示醫療進步的歐洲國家，新冠肺炎的死亡率並沒有比較低，甚至像義大利的死亡率，還比世界平均值要高一些。

英國醫療當局週四發出聲明，證實已經出現第一起新冠肺炎的死亡案例。官員表示，這名病患相當年長，在英國感染新冠肺炎之後，一直在瑞丁市(Reading)的「皇家伯克郡醫院」(Royal Berkshire Hospital)裡接受治療。英國衛生單位已開始追蹤調查他的接觸史。

法國衛生部表示，週四法國又有3人因新冠肺炎的病情加重而宣告不治，使得死亡數從原本的4人增至7人，同時確診感染病例增加了138人，累計423人。其中23人病情嚴重。

其他鄰近的歐洲國家也幾乎全數中鏢，週四瑞士傳出一例死亡案例，荷蘭病例一日內暴增一倍，累積超過80例，德國則是已自行宣布疫情大流行。

(中時電子報)