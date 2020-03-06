超級星期二的激情，安撫了市場的不安情緒，美股道瓊指數周三以大漲1173點作收。然而市場對於新冠肺炎的疑慮仍未消退，美股周四(5日)開盤大跌701點，以26,389.18點開出。經過一天的震盪，道瓊指數以26,121.28點作收，一共跌掉969.17點，或3.58%。

週四美股收盤時，另外兩個重要指數也都跌逾3%，S&P 500指數下跌了105.98點，或3.39%，以3,024.14點作收。科技類股那斯達克綜合指數下跌了279.49點，或3.1%，以8,738.60作收。

分析師指出，投資人因為新冠肺炎的疫情而對未來感到不確定，近來能夠鼓舞市場的事件，都是政治事件，對於股市的抬升效用有如曇花一現。而讓經濟疲軟的疫情因素，卻是始終都在，一直沒有退散，當投資人信心一旦動搖，股市就會應聲下墜。

週四跌幅最深的個股，都集中在旅遊業及金融、銀行業，明顯是受到新冠肺炎疫情的打擊。

(中時電子報)