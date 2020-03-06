俄羅斯是否同意石油輸出國家組織（OPEC）建議大幅減產仍具不確定性，布倫特原油價格今天下挫，自2017年7月以來首次跌破每桶50美元。

倫敦市場北海布倫特原油的5月期貨價格下跌1.14美元，收在每桶49.99美元。

紐約市場西德州中級原油的4月期貨價格下挫88美分，收在每桶45.90美元。

(中央社)