在新冠肺炎帶來的衝擊之下，各行各業都受到影響；民眾出遊意願降低，對觀光旅行業者帶來的傷害更是顯而立見。中華民國旅行商業同業公會全國聯合會估計，自1月24日至3月底，疫情帶來1200億元的損失；理事長蕭博文感嘆旅行社像是一根小草，「無奈～小草沒有長大的一天。」

蕭博仁4日晚間在臉書吐露心聲，「曾幾何時感覺到自己…心有餘而力不足。」他表示自己這些年一路走來，經過了「無數的戰役」，像是千島湖事件、禽流感、 蝶戀花事件、大陸團火燒車、921大地震、SARS、華航機師罷工、長榮空服罷工、 復興倒閉、遠東倒閉，到如今的新冠肺炎等等，不勝枚舉。

「旅行社就像一根小草，不管颳大風，下大雨，皮鞋踩過，車胎輾過～它一樣會再重新站起來，這就是韌性。」蕭博仁語中帶著堅毅，但話峰一轉，又說「小草沒有長大的一天」，表示不管有任何天災人禍，總是和旅遊業脫不了關係。他說：「偏偏以上這些所有大大小小的事。哪一件是旅行社造成的？又哪一件不是旅行社在承擔？唉 ! 唉 ! 唉 !（很重要所以唉三次）」

蕭博文臉書全文。（圖／臉書）

政府為此也宣布將豪擲200億元，幫助觀光業救急。據《聯合新聞網》報導，蕭博仁透露已經有許多業者遇到經營瓶頸，政府應該盡快公布紓困的細則與具體方案；許多旅行社已經開始實施留職停薪、領半薪或資遣，尤其是專營陸客團的公司，可能會持續到5、6月，希望政府能先撥付，讓他們解決眼下的問提，但政府到底能不能幫業者度過難關，是個問號。

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(中時電子報)