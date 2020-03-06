小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（4日）新聞重點。

【1】迎戰社區傳播 基層診所憂撐不住

新冠肺炎疫情以來，各家診所業績「雪崩式」減少，尤以耳鼻喉科及牙科最多，跌了5成以上，基層診所反映，防護相關設備不足，無法因應未來大規模社區傳播。

【2】警察人事暫緩 徐闢謠防疫優先

立法院長游錫堃責怪警方不處理他的被恐嚇案，連破案也未告知。內政部長徐國勇昨中午特別去見游錫堃，了解案情。徐國勇被問到是否關係到警界人事調整？徐表示，目前警察以防疫工作優先，暫時無異動考量。而警政署長陳家欽也被問到此事是否與警界人事有關，僅回句「不要隨便亂揣測」，沒給答案。

【3】無薪假最高可領3個月投保薪資

行政院會昨通過勞動部提報新冠肺炎因應措施，無薪假勞工若參與短中長期就業計畫，加計基本工資2萬3800元，最高可領到3萬4800元到4萬2760元不等金額，但以不超過原投保薪資為原則，也就是說，部分無薪假勞工有機會領回接近原投保薪資3個月。

【4】日韓情況惡化 陸製造業再受衝擊

新型冠狀肺炎疫情在東北亞持續擴大，南韓確診人數3日突破5000大關，日本也幾乎破千。雖然大陸疫情似乎出現好轉跡象，但日韓疫情仍持續惡化，預期將對正在逐步復工的大陸工廠形成新一波衝擊。

【5】疫情衝擊 4稅捐展延門檻出爐

新冠肺炎疫情衝擊，觀光業度寒冬，產業也陷入斷鏈困境，面對4月開徵牌照稅、5月還有綜所稅、營所稅、房屋稅須繳納，財政部長蘇建榮昨表示，擬就受疫情衝擊營收減少企業，以及疫情爆發期間遭減薪或放無薪民眾，給予緩繳、分期繳納不計息等協助。若遭到隔離治療、居家隔離、集中檢疫無法如期繳稅，只要檢附隔離證明，最長可延期1個月繳稅。據了解，適用的門檻標準，也會大幅放寬。

(中時電子報)