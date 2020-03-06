被認為最可以排解現代人寂寞，抒發心情的演唱會，因為僧多粥少，一票難求，加上票價被黃牛、網路不實賣家任意喊價，蔡依林、五月天這些天后與天團級的演唱會一張門票要價10萬，更不時傳出消費糾紛，業者預估台灣演唱會一年比一年多，票券規模已經超過30億元，如何排解寂寞時又不變成受害者，是消費者、演唱會業者及公權力都逃不開的話題。

本刊記者致電銷售林俊傑及蔡依林演唱會門票的平台「KKTIX」，詢問是否聽聞有黃牛事先得知防搶票試題的答案，KKTIX表示，沒有接獲任何消費者反應相關問題，而且題目及答案都由主辦單位設定，售票系統業者並不知道內容。

為打擊黃牛票，五月天演唱會主辦單位宣布「取消入場名單」，寧可讓被黃牛業者壟斷圖利的座位空著。（圖／報系資料庫）

面對黃牛業者的道高一尺魔高一丈，一家售票系統業者說：「黃牛不是我們的問題，是政府的問題，我們票能賣光就好啦！」

根據「政府研究資訊系統」（GRB）公布的「一○七年流行音樂產業調查」，台灣演唱會市場這幾年持續成長，每年創造約30億元的票務規模；一年52周，每周大概有三場演唱會進行，平均2至3天就有一場，演唱會已成為不分性別、消費年齡層最廣、單場參與人數最多的娛樂活動。

一家售票系統業者推估，30億元的演唱會門票市場中，約有一成門票跑到二手市場轉售，其中包括黃牛票。

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(中時電子報)