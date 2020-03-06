本刊調查，黃牛票的轉售管道，除了社群網站如臉書社團「演出票券交流處」與「Citytalk城市通－求換售讓票券版」，還有「viagogo」、「StubHub」等二手票平台。

早在三年前，除了總部在英國倫敦的viagogo來台設立分公司、eBay旗下全球最大的票務交易平台StubHub也登陸台灣，早就展開票券業務，提供跨境的娛樂票券二手交易服務。

viagogo及StubHub為國際二手票券平台業者，今年2月14日viagogo以40.5億美元，約合新台幣1,215億元，向eBay買下StubHub，兩家業者都有賣國內外演唱會門票。近年因加收二五％預定費、一五％處理費，及買賣雙方自行交付門票等問題，引發許多消費爭議。根據消保處公布的消費爭議統計，viagogo在2018年的消費糾紛高達274件。

原本隸屬eBay集團的售票平台StubHub，已被viagogo以40.5億美元（約新台幣1,215億元）併購。（圖／翻攝自網路）

3年前成軍的go票亮則為台灣本土業者，現已是二手票券平台一哥，年營業額上看1.7億元，卻只有8名員工。go票亮的淡季平均每天成交約20筆，旺季每天約五十筆，雖然件數不多，但是平均每筆交易單價為9,500元。

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(中時電子報)