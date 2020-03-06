二手票券平台「go票亮」老闆林敬祥指出，黃牛票最為人詬病的問題，就是黃牛開外掛搶票、一票多賣、拿到匯款就失聯和盜用票券等，「黃牛搶票、票券被秒殺不易購買、可退票時間短及高額手續費等問題，勢必成為演唱會等活動的隱憂。」

林敬祥指出，這些演唱會及藝文活動目前是一票難求的賣方市場，不僅沒有公平的退票制度，退票時間自購買起三到七天，並收一○％手續費，高單價門票的手續費損失就很大。更別說轉讓制度，任何一位消費者都有可能活動前的臨時狀況而無法如期參演唱會，要如何轉手出去降低損失、讓這一票難求的門票可以交到真的想看的人手上。

林敬祥為外商財務專業經理人出身，四十九歲的他，目前也是系統整合業者「智匯亞洲」的財務長。平日喜愛路跑的林敬祥，有次臨時有事不能參加路跑活動，卻因過了退票期限而無法退票，他發現有人想接手退票者的票券卻沒有管道，於是興起打造go票亮的念頭。

「數位票券是一個可以解決現在大多數問題的方法，透過數位化，將門票綁定手機門號，變成實名制，黃牛業者便無法以人力大量搶票，也可以避免偽造票券與一票多賣，更能減少演唱會入場時的查驗人力；查驗門票的工讀生，多數根本無法辨識偽造門票。」林敬祥指出。

賣家在go票亮平台銷售成功後，可即時看到票券的狀態明細。（圖／翻攝自網路）

「go票亮的做法是先對賣家會員核驗票券真偽，確認無誤後，在票券的信封貼上NFC防偽標籤，才交付給買家；且整筆購票消費只有票券售價金額，標多少錢就是消費多少錢，go票亮由售價中收取一○％的服務費，沒有額外費用，票券賣多少錢，由賣方決定。」林敬祥說。

買方在go票亮平台購票成功後，可掌握票券的寄送狀態，也能透過平台向賣家提問。（圖／馬景平攝）

買方在go票亮平台購票成功後，可掌握票券的寄送狀態，也能透過平台向賣家提問。（圖／馬景平攝）

然而，究竟有沒有黃牛在go票亮大賣黃牛票？林敬祥表示，「上平台賣票的人是不是黃牛？或許可以靠統計賣家的販售數量來推斷。」此外，針對傳出黃牛集資購買防搶票試題答案一事，他砲轟，「這就是現在票券販售沒有實名制，所引發的潛在問題。」

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(中時電子報)