演出《比利·林恩的中場戰事》而讓人熟知的英國演員喬歐文，和泰勒絲交往近4年。（圖／Netflix提供）

繼碧昂絲、蕾哈娜和女神卡卡幾位當代樂壇天后之後，擅長製作紀錄片的Netflix，也為「樂壇小天后」泰勒絲量身打造《美國小姐》。泰勒絲在片中除了坦承初期入行患上厭食症，還首次提到在低潮時期，陪她一起製作《舉世盛名》（Reputation）專輯的男友、英國演員喬歐文。而罹癌的媽媽在她演藝生涯重要時刻，也都在旁陪伴。

以「鄉村甜心」形象走紅的泰勒絲，15歲與唱片公司簽約、18歲推出首張專輯，可謂一路平步青雲直達巔峰，「好的女孩就是出場微笑揮手，然後說謝謝就好！」這是她剛出道時面對大眾的心態。

泰勒絲與喬歐文交往後作風超級低調，難得在紀錄片中公開談論他。（圖／Netflix提供）

如今30歲的泰勒絲，在紀錄片中以翻數日記方式，細談過去每個年紀的心境，「我要29歲了，一方面我現在像57歲，一方面又覺得沒有準備好成人的事物。」「我的人生，總有人提前2個月告訴我接下來要做什麼，所以我一點也不慌張！」「現在我意識到，比起網路上的人愛不愛妳，媽媽有沒有在化療中好好渡過才是重要的。」

心態慢慢轉變後，泰勒絲認清在這多變的演藝圈，自己的「創作」才是唯一不變的真理，「女藝人一旦過了35歲就會被棄之不顧，必須經常求新求變，比男藝人多花20倍的努力，否則就沒有工作了！我只有不斷地創作、創新，讓觀眾有新鮮感、感覺妳還年輕，而且這新的方式，還得是觀眾要的方式。」當然，對於經常寫歌給現任男友或罵前男友的泰勒絲，觀眾可能想對她說：「妳的男友也要不斷創新，才會有源源不斷的創作來源喔！」

《美國小姐》現已全球同步上映

《美國小姐》電影海報（圖／Netflix提供）

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(中時電子報)