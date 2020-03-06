新生代演員游書庭入行兩年多，演出多部戲劇、電影作品，也拍過不少廣告，說著一口流利英文的他，長相清秀又有健美身材，雖然條件出色，但個性求好心切，無形中給自己極大的壓力，導致睡眠障礙，嚴重時吃四、五顆安眠藥都睡不著，沒想到困擾他大半年、連中西醫都束手無策的失眠症狀，卻在他養了鸚鵡之後奇蹟痊癒。

游書庭因壓力導致嚴重失眠，卻意外靠著養鳥治癒，從此睡得香甜。（圖／彭子桓攝）

為了給粉絲最好的自己，游書庭努力健身、看劇精進演技，但他又認為「演藝圈身材好的人很多」，自己得拚命運動才能追過，也必須狂看戲才能提升演技，原本他最喜歡的兩件事，卻都變成壓力，「加上我是處女座，所以會比較要求，最後竟然焦慮到無法睡覺。」

睡不著求助中西醫

失眠讓游書庭的身體出現各種狀況，除了嚴重掉髮，雙手也脫皮，滿手的皮屑使他和別人握手時相當彆扭，僅管求助中、西醫，吃了各種安眠藥還是無效，每天在床上翻來覆去八個小時仍睡不著，「工作了一天很累，想著回家總可以睡覺了吧，結果依然清醒地躺到隔天，這個情況一、二天就算了，但持續了半年以上，真的很煎熬！」他坦言，腦海中一度閃過「我連睡覺都不會，還活著幹嘛」的念頭。

直到三個月前，游書庭開始拒吃安眠藥，戒斷一周後，某天下班經過鳥店，他突然冒出「養隻鳥應該會很療癒」的想法，因此帶回第一隻寵物鸚鵡，以自己的姓氏取名「小游」。神奇的是，小游來家中的第一天，游書庭竟然睡得很香甜，「在這之前我什麼方法都試過了，冥想、心靈進修、放空、拜拜都沒用。」至今游書庭再也沒有失眠過，讓他覺得實在太不可思議。

游書庭家中還有兩隻可愛的鳥寶貝小游（右）、芋圓（左）。（圖／艾迪昇提供）

說到此處，游書庭特別強調，由於鸚鵡到陌生環境需要先冷靜兩天，所以他只有在遠處看著小游，彼此完全沒有互動，「看著牠可愛的模樣就覺得很放鬆，一舉一動使我感覺療癒，小游拯救了我，讓我又有了動力。」

當奶爸揣摩新角色

不久之後，游書庭怕小游無聊，又找來第二隻鸚鵡「芋圓」陪伴。養鳥之後，他開始研究鸚鵡，所有的鸚鵡種類中，最吸引他的就是「凱克鸚鵡」，沒想到朋友家的凱克鸚鵡恰巧生了鳥寶寶，打算送養，讓原本決定只養兩隻鳥的游書庭三度動心。

寵愛鳥寶貝的游書庭，為奇奇買了許多玩具跟零食，而粉紅色鸚鵡玩偶更成了奇奇的「女朋友」。（圖／彭子桓攝）

寵愛鳥寶貝的游書庭，為奇奇買了許多玩具跟零食，而粉紅色鸚鵡玩偶更成了奇奇的「女朋友」。（圖／彭子桓攝）

兩個月大的凱克鸚鵡取名為「Chichi」（奇奇），奇奇活潑又愛撒嬌，且不像其他鸚鵡一樣飛來飛去，總是「像小猴子跳來跳去」。由於奇奇不是在鳥店長大的，比小游、芋圓相對親人，最受游書庭寵愛，「雖然我不是刻意偏心，不過只有奇奇會一直黏在我身邊，很討喜。」

游書庭表示，奇奇幫助他達成很多事，比如先前他要試鏡一個年輕爸爸的角色，劇情中會與讀幼稚園的孩子吵架，但當時他一個人住，沒人可以對戲，「起初抓不到當爸爸的感覺，但養了還沒斷奶的奇奇後，比較懂得為人父的心情」。除了餵奇奇喝奶，他在奇奇做錯事的時候，也會擺出嚴父的架式，藉機練習角色，「如果連奇奇都感受得到我的演技，那代表我演得不錯。」

奇奇聰明不怕生，又相當乖巧，因此深得游書庭喜愛。（圖／彭子桓攝）

本刊採訪當天，奇奇也展現了高度的穩定性，除了拍照時不會亂飛，轉圈、玩遊戲也相當配合，只有在訪問時因為累了，不停地吱吱叫，模樣相當可愛。

如今，游書庭有三隻寵物鳥陪伴，加上自己調整心態，早已擺脫失眠困擾，近期也將搭檔宋城希主演改編自小說《花可可翻身記》的短篇影片，努力踏上他的演藝之路。

新生代之星游書庭

生日 : 8月30日

星座 : 處女座

興趣 : 游泳、健身、羽球

作品：電視劇《我是顧家男》、網劇《情陷夜聊齋之倩女幽魂》、《狄仁傑之長安變》、電影《驚夢49天》、《可不可以，你也剛好喜歡我》、《傻傻愛你，傻傻愛我》，以及ASUS ZenFone AR、台灣之星─小老闆篇、信義房屋系列、foodpanda系列等廣告。

寵物小檔案

Chi Chi（奇奇）

年齡：5個月

性別：公

品種：凱克鸚鵡

小游

年齡：約2歲

性別：公

品種：玄鳳鸚鵡

芋圓

年齡：約1歲半

性別：母

品種：虎皮鸚鵡

游書庭和奇奇互動親暱、充滿趣味，看得出寵物對他十分信任。（圖／彭子桓攝）

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(中時電子報)